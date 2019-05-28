Брат уволенного главы КС начал незаконное строительство в Пуще-Водице
На территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами началось незаконное строительство, которое ведет брат уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одд.
Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Как напомнили журналисты, комплекс отдыха "Пуща-Водица" - государственная собственность, которую можно только арендовать. Но часть тех, кто уже вселился сюда, пытаются закрепиться надолго - для этого начинают расстраивать свои госдачи, а затем незаконно их приватизировать.
В марте 2019 года за забором государственной "Пущи-Водицы" журналисты-расследователи заметили новое строительство - за полтора месяца в доме уже утеплили стены. Официальный арендатор дома, на территории которого развернулось строительство - Екатерина Одд, жена брата уволенного председателя КС Станислава Шевчука Рулава Одда.
Известно также, что эту дачу с мая 2014 по декабрь 2018 года по документам снимал сам Станислав Шевчук для семьи брата.
"Несмотря на то, что для любого нового строительства на территории ГУДовской "Пущи-Водицы" нужны разрешения и документы – их нет. По крайней мере, так говорят в Департаменте архитектурно-строительного контроля Киева и Департаменте по экономике и инвестициям", - говорится в материале.
В самой "Пуще-Водице" заявили, что тоже никаких разрешений не давали и, более того, утверждали, что строительство каких-либо объектов недвижимости на их территории сейчас не ведется.
Авторы программы взяли комментарий по этому поводу у эксперта по строительству Георгия Могильного. По его словам, если бы семья брата построила здесь дом, в дальнейшем его можно приватизировать и присвоить участок земли под ним.
Редакция Bihus.Info передала видео и копии ответов от профильных департаментов КГГА администрации "Пущи-Водицы" и Государственному управлению делами. После этого руководство комплекса отдыха "Пуща-Водица" сообщило, что все же выявило "самовольно построенное недвижимое имущество" и направило арендаторам здания требование снести его.
Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.
Напомним:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
- Фирма Одда фигурирует в деле о хищении средств.
- Также он мог стать причиной увольнения Шевчука.
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