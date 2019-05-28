Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Брат уволенного главы КС начал незаконное строительство в Пуще-Водице

Вторник, 28 мая 2019, 12:42

На территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами началось незаконное строительство, которое ведет брат уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одд.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Как напомнили журналисты, комплекс отдыха "Пуща-Водица" - государственная собственность, которую можно только арендовать. Но часть тех, кто уже вселился сюда, пытаются закрепиться надолго - для этого начинают расстраивать свои госдачи, а затем незаконно их приватизировать.

В марте 2019 года за забором государственной "Пущи-Водицы" журналисты-расследователи заметили новое строительство - за полтора месяца в доме уже утеплили стены. Официальный арендатор дома, на территории которого развернулось строительство - Екатерина Одд, жена брата уволенного председателя КС Станислава Шевчука Рулава Одда.

 
 

Известно также, что эту дачу с мая 2014 по декабрь 2018 года по документам снимал сам Станислав Шевчук для семьи брата.

"Несмотря на то, что для любого нового строительства на территории ГУДовской "Пущи-Водицы" нужны разрешения и документы – их нет. По крайней мере, так говорят в Департаменте архитектурно-строительного контроля Киева и Департаменте по экономике и инвестициям", - говорится в материале.

 

В самой "Пуще-Водице" заявили, что тоже никаких разрешений не давали и, более того, утверждали, что строительство каких-либо объектов недвижимости на их территории сейчас не ведется.

Авторы программы взяли комментарий по этому поводу у эксперта по строительству Георгия Могильного. По его словам, если бы семья брата построила здесь дом, в дальнейшем его можно приватизировать и присвоить участок земли под ним.

Редакция Bihus.Info передала видео и копии ответов от профильных департаментов КГГА администрации "Пущи-Водицы" и Государственному управлению делами. После этого руководство комплекса отдыха "Пуща-Водица" сообщило, что все же выявило "самовольно построенное недвижимое имущество" и направило арендаторам здания требование снести его.

Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
  • Фирма Одда фигурирует в деле о хищении средств.
  • Также он мог стать причиной увольнения Шевчука.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судстроительствоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: