Брат уволенного главы КС начал незаконное строительство в Пуще-Водице

На территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами началось незаконное строительство, которое ведет брат уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одд.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Как напомнили журналисты, комплекс отдыха "Пуща-Водица" - государственная собственность, которую можно только арендовать. Но часть тех, кто уже вселился сюда, пытаются закрепиться надолго - для этого начинают расстраивать свои госдачи, а затем незаконно их приватизировать.

В марте 2019 года за забором государственной "Пущи-Водицы" журналисты-расследователи заметили новое строительство - за полтора месяца в доме уже утеплили стены. Официальный арендатор дома, на территории которого развернулось строительство - Екатерина Одд, жена брата уволенного председателя КС Станислава Шевчука Рулава Одда.

Известно также, что эту дачу с мая 2014 по декабрь 2018 года по документам снимал сам Станислав Шевчук для семьи брата.

"Несмотря на то, что для любого нового строительства на территории ГУДовской "Пущи-Водицы" нужны разрешения и документы – их нет. По крайней мере, так говорят в Департаменте архитектурно-строительного контроля Киева и Департаменте по экономике и инвестициям", - говорится в материале.

В самой "Пуще-Водице" заявили, что тоже никаких разрешений не давали и, более того, утверждали, что строительство каких-либо объектов недвижимости на их территории сейчас не ведется.

Авторы программы взяли комментарий по этому поводу у эксперта по строительству Георгия Могильного. По его словам, если бы семья брата построила здесь дом, в дальнейшем его можно приватизировать и присвоить участок земли под ним.

Редакция Bihus.Info передала видео и копии ответов от профильных департаментов КГГА администрации "Пущи-Водицы" и Государственному управлению делами. После этого руководство комплекса отдыха "Пуща-Водица" сообщило, что все же выявило "самовольно построенное недвижимое имущество" и направило арендаторам здания требование снести его.

Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним: