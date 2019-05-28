Судьи по делу Жириновского, подозреваемого в финансировании терроризма, взяли самоотвод
Судьи Шевченковского райсуда Киева заявили о самоотводе по делу лидера "Либерально-демократической партии России" Владимира Жириновского.
Подготовительное заседание по делу Жириновского и еще двух депутатов Госдумы от ЛДПР - Алексея Диденко и Михаила Дегтярева, которых ГПУ подозревает в финансировании терроризма, состоялось 28 мая, сообщает "Радио Свобода".
Председательствующий судья Андрей Трубников заявил о самоотводе судейской коллегии, обосновав это тем, что ранее член коллегии Татьяна Левицкая уже принимала участие в этом уголовном производстве в качестве следственной судьи, а сам Трубников был следственным судьей по делу, которое выделили из этого производства.
Уголовно-процессуальный кодекс запрещает следственным судьям осуществлять судопроизводство при рассмотрении дела по существу.
Дело будет направлено на автоматическое перераспределение другим судьям Шевченковского райсуда.
Во вторник в суд явились прокурор и адвокаты Диденко и Дегтярева, защитник Жириновского не пришел. Стороны должны были определить, когда состоится оглашение обвинительного акта.
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