Судьи по делу Жириновского, подозреваемого в финансировании терроризма, взяли самоотвод

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Вторник, 28 мая 2019, 14:13

Судьи Шевченковского райсуда Киева заявили о самоотводе по делу лидера "Либерально-демократической партии России" Владимира Жириновского.

Подготовительное заседание по делу Жириновского и еще двух депутатов Госдумы от ЛДПР - Алексея Диденко и Михаила Дегтярева, которых ГПУ подозревает в финансировании терроризма, состоялось 28 мая, сообщает "Радио Свобода".

Председательствующий судья Андрей Трубников заявил о самоотводе судейской коллегии, обосновав это тем, что ранее член коллегии Татьяна Левицкая уже принимала участие в этом уголовном производстве в качестве следственной судьи, а сам Трубников был следственным судьей по делу, которое выделили из этого производства.

Уголовно-процессуальный кодекс запрещает следственным судьям осуществлять судопроизводство при рассмотрении дела по существу.

Дело будет направлено на автоматическое перераспределение другим судьям Шевченковского райсуда.

Во вторник в суд явились прокурор и адвокаты Диденко и Дегтярева, защитник Жириновского не пришел. Стороны должны были определить, когда состоится оглашение обвинительного акта.

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Темы: Жириновский суд Киев терроризм


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