Труба уволил 4 руководителей в ГБР
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подписал указы об увольнении с должностей 4 руководителей ведомства.
Такую информацию в Facebook подтвердила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.
"Полетели головы в ГБР. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которых Роман Труба 4 месяца не назначал, а потом, таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда "предусмотрительный" директор ГБР "чувствовал", не справятся эти люди с работой... ", - написала она.
В частности, Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туру, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.
Труба подписал соответствующие указы 28 мая. Всех уволили из-за "несоответствия занимаемой должности".
В то же время, всех должностных лиц в 2018 году выбрала конкурсная комиссия, которая по ст. 13 закона о ГБР, должна была выдать соответствующее представление об увольнении руководителей с должностей, а тогда директор ГБР должен был бы их уволить.
Отметим, что Верховная Рада в мае рассмотрела поправки в закон о ГБР.
Позже в ГБР опубликовали позицию Трубы, который утверждает, что "кадровое обновление - это обычный процесс".
"Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - сообщили в ведомстве.
По словам руководителя ГБР, эти кадровые решения не повлияют на работу бюро.
"За полгода у нас больше 11 тысяч производств, из которых 1191 направлено в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговора", - заявил Труба.
Напомним:
- 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.
- До решения комиссии в распоряжение Украинской правды попал список из 15 заранее утвержденных кандидатов на руководящие должности ГБР.
- После этого 2 ноября 2018 года Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.
- Однако комиссия заявила, что не сможет провести повторный конкурс, поэтому со временем Труба назначил на должности предлагаемые кандидатуры.