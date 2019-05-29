Труба уволил 4 руководителей в ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подписал указы об увольнении с должностей 4 руководителей ведомства.

Такую информацию в Facebook подтвердила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

"Полетели головы в ГБР. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которых Роман Труба 4 месяца не назначал, а потом, таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда "предусмотрительный" директор ГБР "чувствовал", не справятся эти люди с работой... ", - написала она.

В частности, Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туру, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Труба подписал соответствующие указы 28 мая. Всех уволили из-за "несоответствия занимаемой должности".

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

В то же время, всех должностных лиц в 2018 году выбрала конкурсная комиссия, которая по ст. 13 закона о ГБР, должна была выдать соответствующее представление об увольнении руководителей с должностей, а тогда директор ГБР должен был бы их уволить.

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

Отметим, что Верховная Рада в мае рассмотрела поправки в закон о ГБР.

Позже в ГБР опубликовали позицию Трубы, который утверждает, что "кадровое обновление - это обычный процесс".

"Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - сообщили в ведомстве.

По словам руководителя ГБР, эти кадровые решения не повлияют на работу бюро.

"За полгода у нас больше 11 тысяч производств, из которых 1191 направлено в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговора", - заявил Труба.

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

Напомним: