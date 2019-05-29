Труба уволил 4 руководителей в ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подписал указы об увольнении с должностей 4 руководителей ведомства.

Такую информацию в Facebook подтвердила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

"Полетели головы в ГБР. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которых Роман Труба 4 месяца не назначал, а потом, таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда "предусмотрительный" директор ГБР "чувствовал", не справятся эти люди с работой... ", - написала она.

В частности, Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туру, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Труба подписал соответствующие указы 28 мая. Всех уволили из-за "несоответствия занимаемой должности".

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

В то же время, всех должностных лиц в 2018 году выбрала конкурсная комиссия, которая по ст. 13 закона о ГБР, должна была выдать соответствующее представление об увольнении руководителей с должностей, а тогда директор ГБР должен был бы их уволить.

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

Отметим, что Верховная Рада в мае рассмотрела поправки в закон о ГБР.

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

ФОТО: FB ДАНИИЛ МОКРИК

Напомним: