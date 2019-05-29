Аваков не захотів говорити про Саакашвілі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на пам'ятних заходах до річниці загибелі екіпажу вертольота Мі-8 на Донбасі відмовився коментувати ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі, з яким колись мав конфлікт.

Уже 5 років минуло відтоді, як поблизу гори Карачун бойовики збили вертоліт Збройних сил України, внаслідок чого загинули 12 українських військових, включаючи Сергія Кульчицького.

Аваков побував на місці загибелі і відповів на деякі запитання журналістів.

Серед іншого, йому нагадали, що 2 місяці тому він виключав повернення Саакашвілі в Україну, а тепер той повертається в Україну. Голова МВС обірвав: "Іще питання є, крім цього? Прошу".

Питання про відставку уряду та його особисті плани Аваков теж залишив без відповіді: "Шановна, я не буду коментувати особистості політичного життя в цей момент тут".

Нагадаємо:

Новий президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Міхеїлу Ссакашвілі – і 29 травня він прилетить до Києва.

Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної державної адміністрації вже отримав посвідчення особи на повернення в Україну.

14 грудня 2015 року між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і тоді головою Одеської обласної держадміністрації Міхеілом Саакашвілі сталася перепалка на засіданні Нацради реформ.

Саакашвілі звинувачував представників влади у корупції:

"Бандит Мартиненко ваш", – сказав він у суперечці з Аваковим.

Міністр відповів: "Ви в таких випадках говорите "бе-бе-бе" – так? Дайте мені сказати".

"Так зі мною ще ніхто не говорив", – відповів Саакашвілі.



"Вийдіть звідси геть!" – продовжив Аваков.

"На відміну від Вас, мені мільйони і мільярди нема де взяти", – заявив Саакашвілі.



Аваков відповів: "За свої мільярди будете відповідати в іншому місці".

Голова МВС вдався до нецензурної лайки. Також після взаємних образ він кинув склянкою в Саакашвілі..