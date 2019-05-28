Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів, що він прилетить до Києва з Варшави 29 травня о 17:15.

Про це він написав у Facebook.

"Завтра повертаюся до себе додому в Київ! Рейс №753 авіакомпанії LOT Варшава-Київ (Бориспіль). За розкладом прибуваю о 17.15! З нетерпінням чекаю на зустріч! Побачимося!", - зазначив Саакашвілі.

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