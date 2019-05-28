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Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну

Вівторок, 28 травня 2019, 19:24
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
VOA

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів, що він прилетить до Києва з Варшави 29 травня о 17:15.

Про це він написав у Facebook.

"Завтра повертаюся до себе додому в Київ! Рейс №753 авіакомпанії LOT Варшава-Київ (Бориспіль). За розкладом прибуваю о 17.15! З нетерпінням чекаю на зустріч! Побачимося!", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
  • Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Українська правда
Теми: Саакашвілі
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