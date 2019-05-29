Саакашвілі отримав посвідчення на повернення в Україну

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Середа, 29 травня 2019, 13:41

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це сам Саакашвілі повідомив у своєму Facebook.

"Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві посвідчення особи на повернення Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!", - написав він.

 

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
  • Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі


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