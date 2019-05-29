Саакашвілі отримав посвідчення на повернення в Україну

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це сам Саакашвілі повідомив у своєму Facebook.



"Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві посвідчення особи на повернення Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!", - написав він.

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