Саакашвілі отримав посвідчення на повернення в Україну
Середа, 29 травня 2019, 13:41
Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну.
Про це сам Саакашвілі повідомив у своєму Facebook.
"Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві посвідчення особи на повернення Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!", - написав він.
Нагадаємо:
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
- Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
- Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
Українська правда