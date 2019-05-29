Аваков не захотел говорить о Саакашвили

3427 просмотров
Среда, 29 мая 2019, 14:21

Министр внутренних дел Арсен Аваков на памятных мероприятиях по случаю годовщины гибели экипажа вертолета Ми-8 на Донбассе отказался комментировать ситуацию с Михэилом Саакашвили.

Уже 5 лет прошло с момента, когда вблизи горы Карачун боеики сбили вертоліт Вооруженных сил Украины, в следствие чего погибли 12 украинских военных, включая Сергея Кульчицкого.

Аваков побывал на месте из гибели и ответил на некоторые вопросы журналистов.

Среди прочего, ему напомнили, что 2 месяца назад он исключал возвращение Саакашвили в Украину, а теперь он возвращается в Украину. Глава МВД оборвал: "Еще вопросы есть, кроме этого? Прошу".

Вопрос об отставке правительстве и его личных планах Аваков тоже оставил без ответа: "Уважаемая, я не буду комментировать личности политической жизни в этот момент здесь".

 
МВД

Напомним

  • Новый президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михэилу Ссакашвили – и 29 мая его ждут в Киеве.
  • Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации уже получил удостоверение личности на возвращение в Украину.
  • 14 декабря 2015 года между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогдашним главой Одесской облгосадминистрации Михэилом Саакашвили произошла перепалка на заседании Нацсовета реформ.

Саакашвили обвинил представителей власти в коррупции:

"Бандит Мартыненко ваш", – сказал он в споре с Аваковым.

Министр ответил: "Вы в таких случаях говорить "бе-бе-бе" – так? Дайте мне сказать".

"Так со мной никто не говорил!", – возмутился Саакашвили.

"Выйдите отсюда вон!", – продолжил Аваков.

"В отличие от Вас, мне миллионы и миллиарды негде взять", – заявил Саакашвили.

Аваков ответил: "За свои миллиарды будете отвечать в другом месте".

Глава МВД использовал нецензурную брань. Также после взаимных оскорблений он бросил стаканом в Саакашвили .

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Аваков Саакашвили Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Аваков имел разговор с Зеленским "о делах" 28 мая 2019, 11:46
Коломойский: Аваков всех устраивает, он – "гарант" 27 мая 2019, 09:09
Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на парламентских выборах 27 мая 2019, 06:22
Все новости
Главные новости
Комитет рекомендовал Раде переименовать две области
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Скандал с исчезновением техники из АП: возбуждено уголовное дело
Зеленский определился с первым официальным визитом за границу
Все новости
Фото

12 идей тату, что объединят вас навсегда

исследование

7% детей в мире имеют пищевую аллергию

Опыт

Группа ADAM. Как уговорить жену танцевать на сцене

Поиск по сайту
Архив
Весь архів