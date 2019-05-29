Аваков не захотел говорить о Саакашвили
Министр внутренних дел Арсен Аваков на памятных мероприятиях по случаю годовщины гибели экипажа вертолета Ми-8 на Донбассе отказался комментировать ситуацию с Михэилом Саакашвили, с которым когда-то имел конфликт..
Уже 5 лет прошло с момента, когда вблизи горы Карачун боеики сбили вертоліт Вооруженных сил Украины, в следствие чего погибли 12 украинских военных, включая Сергея Кульчицкого.
Аваков побывал на месте из гибели и ответил на некоторые вопросы журналистов.
Среди прочего, ему напомнили, что 2 месяца назад он исключал возвращение Саакашвили в Украину, а теперь он возвращается в Украину. Глава МВД оборвал: "Еще вопросы есть, кроме этого? Прошу".
Вопрос об отставке правительстве и его личных планах Аваков тоже оставил без ответа: "Уважаемая, я не буду комментировать личности политической жизни в этот момент здесь".
Напомним
- Новый президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михэилу Саакашвили – и 29 мая он прилетит в Киев.
- Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации уже получил удостоверение личности на возвращение в Украину.
- 14 декабря 2015 года между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогдашним главой Одесской облгосадминистрации Михэилом Саакашвили произошла перепалка на заседании Нацсовета реформ.
Саакашвили обвинил представителей власти в коррупции:
"Бандит Мартыненко ваш", – сказал он в споре с Аваковым.
Министр ответил: "Вы в таких случаях говорите "бе-бе-бе" – да? Дайте мне сказать".
"Так со мной никто не говорил!", – возмутился Саакашвили.
"Выйдите отсюда вон!", – продолжил Аваков.
"В отличие от Вас, мне миллионы и миллиарды негде взять", – заявил Саакашвили.
Аваков ответил: "За свои миллиарды будете отвечать в другом месте".
Глава МВД использовал нецензурную брань. Также после взаимных оскорблений он бросил стаканом в Саакашвили .