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Аваков не захотел говорить о Саакашвили

Среда, 29 мая 2019, 14:21

Министр внутренних дел Арсен Аваков на памятных мероприятиях по случаю годовщины гибели экипажа вертолета Ми-8 на Донбассе отказался комментировать ситуацию с Михэилом Саакашвили, с которым когда-то имел конфликт..

Уже 5 лет прошло с момента, когда вблизи горы Карачун боеики сбили вертоліт Вооруженных сил Украины, в следствие чего погибли 12 украинских военных, включая Сергея Кульчицкого.

Аваков побывал на месте из гибели и ответил на некоторые вопросы журналистов.

Среди прочего, ему напомнили, что 2 месяца назад он исключал возвращение Саакашвили в Украину, а теперь он возвращается в Украину. Глава МВД оборвал: "Еще вопросы есть, кроме этого? Прошу".

Вопрос об отставке правительстве и его личных планах Аваков тоже оставил без ответа: "Уважаемая, я не буду комментировать личности политической жизни в этот момент здесь".

 
МВД

Напомним

  • Новый президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михэилу Саакашвили – и 29 мая он прилетит в Киев.
  • Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации уже получил удостоверение личности на возвращение в Украину.
  • 14 декабря 2015 года между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогдашним главой Одесской облгосадминистрации Михэилом Саакашвили произошла перепалка на заседании Нацсовета реформ.

Саакашвили обвинил представителей власти в коррупции:

"Бандит Мартыненко ваш", – сказал он в споре с Аваковым.

Министр ответил: "Вы в таких случаях говорите "бе-бе-бе" – да? Дайте мне сказать".

"Так со мной никто не говорил!", – возмутился Саакашвили.

"Выйдите отсюда вон!", – продолжил Аваков.

"В отличие от Вас, мне миллионы и миллиарды негде взять", – заявил Саакашвили.

Аваков ответил: "За свои миллиарды будете отвечать в другом месте".

Глава МВД использовал нецензурную брань. Также после взаимных оскорблений он бросил стаканом в Саакашвили .

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковСаакашвилиКабинет министров
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