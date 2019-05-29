Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грановский заявил о выходе из партии Порошенко

Среда, 29 мая 2019, 15:26
Грановский заявил о выходе из партии Порошенко
Дмитрий Ларин, УП

Народный депутат Александ Грановский, которого называли куратором пятого президента Украины Петра Порошенко в судах и прокуратуре, вышел из партии БПП

Об этом сам Грановский сообщил в Facebook.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко", – сообщил он.

При этом Грановский отмечает, что "по состоянию на эту минуту, не планирует становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.

При этом Грановский отметил, что искать какой-то сложный подтекст в его решении, не следует, "потому что его нет". Он поблагодарил соратников и коллег, отметил, что Порошенко "заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения".

"Эта парламентская каденция - первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты. Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути - органичное и честное", – утверждает Грановский.

Нардеп пообещал информировать общественность о своих новых решениях, если они будут приняты.

Читайте также: Кто куда. Порошенко обновляет БПП, Гройсман с Кличко идут отдельно, а Луценко хочет остаться в ГПУ

Александр Грановский: У нас с президентом не такие отношения, чтобы он говорил "Саша, сделай"

Напомним:

  • Ранее экс-президент Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на большом съезде 31 мая определится с кандидатами в народные депутаты.
  • Партия также сменила свое наименование на "Европейская солидарность".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрановскийБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Грановский
ВАКС заочно арестовал экс-нардепа БПП Грановского
Вместе с Кауфманом НАБУ в Одессе задержало Грановского
НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: