Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати
Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не для того, щоб комусь мситится або карати.
Про це він розповів журналістам в аеропорту.
"Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось руйнувати. Руйнувати, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі.
За його словами, він приїхав до України з іншою метою.
"Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмів завжди робити, - будувати те, що мені не дали в Одесі. Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України", - стверджує екс-президент Грузії.
Він додав, що Україна здатна "зробити ривок".
"Україні не потрібно 50 років чекати, як кажуть інші експерти, щоб наздогнати чужі країни. Це принизливо. Україні можна зробити ривок", - запевняє Саакашвілі.
Нагадаємо:
- 29 травня Міхеіл Саакашвілі повернувся до України.
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
- Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
- Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
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