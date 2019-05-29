Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати

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Середа, 29 травня 2019, 18:42
Ельдар Сарахман, УП

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не для того, щоб комусь мситится або карати.

Про це він розповів журналістам в аеропорту.

"Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось руйнувати. Руйнувати, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі.

За його словами, він приїхав до України з іншою метою.

"Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмів завжди робити, - будувати те, що мені не дали в Одесі. Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України", - стверджує екс-президент Грузії.

Він додав, що Україна здатна "зробити ривок".

"Україні не потрібно 50 років чекати, як кажуть інші експерти, щоб наздогнати чужі країни. Це принизливо. Україні можна зробити ривок", - запевняє Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • 29 травня Міхеіл Саакашвілі повернувся до України.
  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
  • Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Марія Думанська, УП

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Теми: Саакашвілі


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