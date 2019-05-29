Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати

Середа, 29 травня 2019, 18:42
Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати
Ельдар Сарахман, УП

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не для того, щоб комусь мситится або карати.

Про це він розповів журналістам в аеропорту.

"Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось руйнувати. Руйнувати, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі.

За його словами, він приїхав до України з іншою метою.

"Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмів завжди робити, - будувати те, що мені не дали в Одесі. Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України", - стверджує екс-президент Грузії.

Він додав, що Україна здатна "зробити ривок".

"Україні не потрібно 50 років чекати, як кажуть інші експерти, щоб наздогнати чужі країни. Це принизливо. Україні можна зробити ривок", - запевняє Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • 29 травня Міхеіл Саакашвілі повернувся до України.
  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: