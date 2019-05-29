Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не для того, щоб комусь мситится або карати.

Про це він розповів журналістам в аеропорту.

"Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось руйнувати. Руйнувати, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі.

За його словами, він приїхав до України з іншою метою.

"Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмів завжди робити, - будувати те, що мені не дали в Одесі. Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України", - стверджує екс-президент Грузії.

Він додав, що Україна здатна "зробити ривок".

"Україні не потрібно 50 років чекати, як кажуть інші експерти, щоб наздогнати чужі країни. Це принизливо. Україні можна зробити ривок", - запевняє Саакашвілі.

Нагадаємо: