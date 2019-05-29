Саакашвили: Я приехал в Украину не мстить и кого-то наказывать

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не для того, чтобы кому-то мситить или наказывать.

Об этом он рассказал журналистам в аэропорту.



"Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили.



По его словам, он приехал в Украину с другой целью.



"Я вернулся сюда делать то, что я лучше умел всегда делать, - строить то, что мне не дали в Одессе. Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - утверждает экс-президент Грузии.



Он добавил, что Украина способна "сделать рывок".



"Украине не нужно 50 лет ждать, как говорят другие эксперты, чтобы догнать чужие страны. Это унизительно. Украина может сделать рывок", - уверяет Саакашвили.

Напомним: