Саакашвили: Я приехал в Украину не мстить и кого-то наказывать

5791 просмотр
Среда, 29 мая 2019, 18:42
Эльдар Сарахман, УП

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не для того, чтобы кому-то мситить или наказывать.

Об этом он рассказал журналистам в аэропорту.

"Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили.

По его словам, он приехал в Украину с другой целью.

"Я вернулся сюда делать то, что я лучше умел всегда делать, - строить то, что мне не дали в Одессе. Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - утверждает экс-президент Грузии.

Он добавил, что Украина способна "сделать рывок".

"Украине не нужно 50 лет ждать, как говорят другие эксперты, чтобы догнать чужие страны. Это унизительно. Украина может сделать рывок", - уверяет Саакашвили.

Напомним:

  • 29 мая Михеил Саакашвили вернулся в Украину.
  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • Экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
  • Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Мария Думанская, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Саакашвили


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Пацан сказал – пацан сделал": Саакашвили похвалил Зеленского 29 мая 2019, 18:40
Саакашвили прилетел в Украину 29 мая 2019, 17:47
Аваков не захотел говорить о Саакашвили 29 мая 2019, 14:21
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" набирает кандидатов в депутаты
Саакашвили: Я приехал в Украину не мстить и кого-то наказывать
Саакашвили прилетел в Украину
"Опоблок" может воссоединиться
Все новости
Фото

12 идей тату, что объединят вас навсегда

Опыт

Три истории украинок, которые вышли замуж в Африку, Азию и Латинскую Америку

Опыт

Пять авторов о том, как издать свою книгу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів