Керівник штабу партії Порошенка: У списку мого прізвища не буде
Четвер, 30 травня 2019, 12:47
Керівник виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка Сергій Березенко заявляє, що не буде присутній у списку "Європейської солідарності".
Про це він сказав кореспонденту "Української правди".
"Прокоментую вам так: Сергій Березенко справді керуватиме виборчим штабом "Європейської солідарності". Але у списку мого прізвища не буде. Вважаю, що в списках "Європейської солідарності" має бути якомога більше нових облич, які працюватимуть на благо нашої держави.
Березенко каже, що наразі концентрується на роботі щодо виборчої кампанії.
"З політики не йду і продовжу працювати на розбудову нашої партії", – зазначив він.
Нагадаємо:
- Наразі народний депутат Сергій Березенко є заступником голови фракції БПП у Верховній Раді.
- На президентських виборах 2019 року Сергій Березенко був заступником керівника виборчого штабу Порошенка.
- Впродовж кампанії він координував роботу партійних осередків БПП по всій країні та відповідав за величезну агітаційну мережу #КомандаПорошенка.
- Через цю мережу у Березенка виникла купа проблем та безліч звинувачень від конкурентів у підкупі виборців.
- Раніше екс-президент Петро Порошенко заявив, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на великому з’їзді 31 травня визначиться з кандидатами у народні депутати.
- За його словами, це має бути "оновлена партія з новою назвою, новим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів і добровольців".
- Партія також змінила свою назву на "Європейська солідарність".
Роман Кравець, УП