Керівник штабу партії Порошенка: У списку мого прізвища не буде

Керівник виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка Сергій Березенко заявляє, що не буде присутній у списку "Європейської солідарності".

Про це він сказав кореспонденту "Української правди".

"Прокоментую вам так: Сергій Березенко справді керуватиме виборчим штабом "Європейської солідарності". Але у списку мого прізвища не буде. Вважаю, що в списках "Європейської солідарності" має бути якомога більше нових облич, які працюватимуть на благо нашої держави.

Березенко каже, що наразі концентрується на роботі щодо виборчої кампанії.

"З політики не йду і продовжу працювати на розбудову нашої партії", – зазначив він.

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