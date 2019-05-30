Глава штаба партии Порошенко: В списке моей фамилии не будет

Руководитель избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко Сергей Березенко заявляет, что не будет присутствовать в списке "Европейской солидарности".

Об этом он сказал корреспонденту "Украинской правды".

"Прокомментирую вам так: Сергей Березники действительно руководить избирательным штабом" Европейской солидарности ". Но в списке моей фамилии не будет. Считаю, что в списках" Европейской солидарности "должно быть как можно больше новых лиц, которые будут работать на благо нашего государства.

Березники говорит, что сейчас концентрируется на работе по избирательной кампании.

"Из политики не ухожу и буду работать на развитие нашей партии", - отметил он.