Глава штаба партии Порошенко: В списке моей фамилии не будет

Руководитель избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко Сергей Березенко заявляет, что не будет присутствовать в списке "Европейской солидарности".

Об этом он сказал корреспонденту "Украинской правды".

"Прокомментирую вам так: Сергей Березенко действительно будет руководить избирательным штабом "Европейской солидарности". Но в списке моей фамилии не будет. Считаю, что в списках "Европейской солидарности "должно быть как можно больше новых лиц, которые будут работать на благо нашего государства.

Березенко говорит, что сейчас концентрируется на работе по избирательной кампании.

"Из политики не ухожу, и буду работать на развитие нашей партии", - отметил он.

Напомним: