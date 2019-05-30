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Глава штаба партии Порошенко: В списке моей фамилии не будет

Четверг, 30 мая 2019, 12:47
Глава штаба партии Порошенко: В списке моей фамилии не будет

Руководитель избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко Сергей Березенко заявляет, что не будет присутствовать в списке "Европейской солидарности".

Об этом он сказал корреспонденту "Украинской правды".

"Прокомментирую вам так: Сергей Березенко действительно будет руководить избирательным штабом "Европейской солидарности". Но в списке моей фамилии не будет. Считаю, что в списках "Европейской солидарности "должно быть как можно больше новых лиц, которые будут работать на благо нашего государства.

Березенко говорит, что сейчас концентрируется на работе по избирательной кампании.

"Из политики не ухожу, и буду работать на развитие нашей партии", - отметил он.

Напомним:

  • Сейчас народный депутат Сергей Березенко является зампредседателя фракции БПП в Верховной Раде. 
  • На президентских выборах 2019 года Сергей Березенко был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.
  • В течение кампании он координировал работу партийных ячеек БПП по всей стране и отвечал за огромную агитационную сеть #КомандаПорошенко.
  • Из-за этой сетки у Березенко возникла куча проблем и множество обвинений конкурентов в подкупе избирателей.
  • Ранее экс-президент Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на большом съезде 31 мая определится с кандидатами в народные депутаты.
  • По его словам, это должна быть "обновленная партия с новым названием, новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев".
  • Партия также сменила свое наименование на "Европейская солидарность".

Роман Кравец, УП

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Темы: ПорошенковиборыВерховная Рада
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