Невдала відставка Гройсмана: як фракції голосували за звільнення прем'єра

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Четвер, 30 травня 2019, 14:15

Усього 97 з 297 присутніх нардепів підтримали відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Верховній Раді.

Про це свідчать детальні результати голосування, опубліковані на сайті парламенту.

Згідно з ними, проти звільнення голови уряду проголосували 63 депутати, ще 50 – утрималися і 87 – взагалі не голосували.

В цілому тільки 2 фракції переважно хотіли лишити Гройсмана на посаді. Це – БПП і "Народний фронт". Майже всі решта прагнули заяву прем'єра задовольнити, але їм не вистачило голосів.

Фракція БПП була майже цілковито проти відставки голови уряду. Лише 7 її членів зі 130 підтримали проект постанови, 27 – проти, 31 - утримався, 33 - не голосували, 32 нардепи були відсутні.

 
 
 

"Народний фронт" ще менше хотів звільнення Гройсмана. Тільки двоє депутатів проголосували за, один з них - Дмитро Тимчук.

 
 

А от у "Батьківщині" звільнення підтримали усі 9 присутніх депутатів, включно з Юлією Тимошенко. Інших 11 членів не було на засіданні.

 

"Самопоміч" теж хотіла "відпустити" прем'єра. Тут результат голосування виглядає так: 12 – за, 0 – проти, 2 – утрималися, 4 – не голосували, 7 – відсутні.

 

Депутати з "Опозиційного блоку" також переважно за відставку Гройсмана - 19 голосів за і 0 - проти. Не голосували 5, утримався 1 і 13 нардепів були відсутні.

 

До прихильників відставки голови уряду приєдналася і фракція Олега Ляшка. 14 з 19 присутніх її членів підтримали відповідний проект постанови.

 

За відставку Гройсмана проголосували майже дві третини присутніх позафракційних депутатів (31) і троє членів групи "Відродження". А "Воля народу" повністю проігнорувала голосування.

 
 

Нагадаємо:

  • У четвер Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб відправити прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь склад Кабінету міністрів у відставку.
  • 20 травня Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
  • Відставка прем’єр-міністра означала би відставку всього уряду, але його члени мали виконувати свої обов’язки до призначення нового Кабміну.
  • 29 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра.  
  • Гройсмана призначили прем'єр-міністром у 2016 році.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Гройсман відставка Верховна Рада


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