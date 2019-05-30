Неудачная отставка Гройсмана: как фракции голосовали за увольнение премьера

Всего 97 из 298 присутствующих нардепов поддержали отставку премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют подробные результаты голосования, опубликованные на сайте парламента.

Согласно им, против увольнения главы правительства проголосовали 63 депутата, еще 50 - воздержались и 87 - вообще не голосовали.

Фракция БПП была почти полностью против отставки главы правительства. Лишь 7 ее членов из 130 поддержали проект постановления, 27 - против, 31 - воздержался, 33 - не голосовали, 32 нардепа отсутствовали.

"Народный фронт" еще меньше хотел увольнения Гройсмана. Только двое депутатов проголосовали за, один из них - Дмитрий Тимчук.

А вот в "Батькивщине" отставку поддержали все 9 присутствующих депутатов, включая Юлию Тимошенко. Остальных 11 членов не было на заседании.

"Самопомич" тоже хотела "отпустить" премьера. Здесь результат голосования выглядит так: 12 - за, 0 - против, 2 - воздержались, 4 - не голосовали, 7 - отсутствуют.

Депутаты из "Оппозиционного блока" также преимущественно за отставку Гройсмана - 19 голосов за и 0 - против. Не голосовали 5, воздержался 1 и 13 нардепов отсутствовали.

К сторонникам отставки главы правительства присоединилась и фракция Олега Ляшко. 14 из 19 присутствующих ее членов поддержали соответствующий проект постановления.

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