Саакашвілі заперечує конфлікт із Аваковим і мріє про "прецедент"

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Четвер, 30 травня 2019, 18:06

Міхеїл Саакашвілі заперечує, що мав конфлікт із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

В інтерв’ю журналістка DW запитала Саакашвілі, як він буде захищатися в Україні, адже його стосунки з керівництвом МВС "не дуже добрі".

"У мене не було особистого конфлікту з Арсеном Аваковим. Це так виглядало. Але в мене був конфлікт із системою. Він у той момент захищав ту систему і продовжує захищати ту систему", – сказав Саакашвілі.

"У мене немає особистої образи на Авакова. У мене  більше була на (Петра) Порошенка", – додав він.

"Порошенко давав обіцянки.  Обіцянки – цяцянки, дурнику радість. Ось це з нами і вийшло. Тому  в мене є підстави бути ображеним на Порошенка. Ну, які підстави бути ображеним на Авакова? Система має змінитися, з усіма людьми, які були в системі!", – пояснив Саакашвілі

Він гадає, що керівники правоохоронних відомств "будуть змінюватися дуже швидко".

"Що стосується Порошенка. Так, я не людина, яка повернулася сюди мститися. Я приїхав до свого дому, друзів та близьких. Помста чи когось арештувати – це не моя функція. Моя функція – будувати", – заявив Саакашвілі.

"Але якщо Україна створить прецедент – як Бразилія, як Південна Корея, щоб президент, який реально крав, це не якісь політичні переслідування, реально був покараний. А тут крали у військових – це найгірша форма крадіжок", – зазначив він.

"Я буду лише це вітати, тому що для України це було би відповіддю за багато каденцій приниження і знущання над народом", – підсумував Саакашвілі.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Саакашвілі Аваков Порошенко


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