Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі заперечує конфлікт із Аваковим і мріє про "прецедент"

Четвер, 30 травня 2019, 18:06

Міхеїл Саакашвілі заперечує, що мав конфлікт із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

В інтерв’ю журналістка DW запитала Саакашвілі, як він буде захищатися в Україні, адже його стосунки з керівництвом МВС "не дуже добрі".

"У мене не було особистого конфлікту з Арсеном Аваковим. Це так виглядало. Але в мене був конфлікт із системою. Він у той момент захищав ту систему і продовжує захищати ту систему", – сказав Саакашвілі.

"У мене немає особистої образи на Авакова. У мене  більше була на (Петра) Порошенка", – додав він.

"Порошенко давав обіцянки.  Обіцянки – цяцянки, дурнику радість. Ось це з нами і вийшло. Тому  в мене є підстави бути ображеним на Порошенка. Ну, які підстави бути ображеним на Авакова? Система має змінитися, з усіма людьми, які були в системі!", – пояснив Саакашвілі

Він гадає, що керівники правоохоронних відомств "будуть змінюватися дуже швидко".

"Що стосується Порошенка. Так, я не людина, яка повернулася сюди мститися. Я приїхав до свого дому, друзів та близьких. Помста чи когось арештувати – це не моя функція. Моя функція – будувати", – заявив Саакашвілі.

"Але якщо Україна створить прецедент – як Бразилія, як Південна Корея, щоб президент, який реально крав, це не якісь політичні переслідування, реально був покараний. А тут крали у військових – це найгірша форма крадіжок", – зазначив він.

"Я буду лише це вітати, тому що для України це було би відповіддю за багато каденцій приниження і знущання над народом", – підсумував Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • П'ятий президент України Петро Порошенко спочатку дав Міхеїлу Саакашвілі громадянство України та посаду голови Одеської обласної держадміністрації, а потім позбавив і посади, і можливості жити в Україні.
  • Шостий президент України Володимир Зеленський у перші ж 10 днів своїх повноважень повернув Саакашвілі українське громадянство, внісши зміни в указ Порошенка.

Олена Рощенко, УП
Теми: СаакашвіліАваковПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
Усі новини...
Реклама: