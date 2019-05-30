Саакашвили отрицает конфликт с Аваковым и мечтает о "прецеденте"

Михаил Саакашвили отрицает, что имел конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

В интервью журналистка DW спросила Саакашвили, как он будет защищаться в Украине, ведь его отношения с руководством МВД "не очень хорошие".

"У меня не было личного конфликта с Арсеном Аваковым. Это так выглядело. Но у меня был конфликт с системой. Он в тот момент защищал ту систему и продолжает защищать ту систему", – сказал Саакашвили.

"У меня нет личной обиды на Авакова. У меня больше была на (Петра) Порошенко", – добавил он.

"Порошенко давал обещания. "Обицянки – цяцянки, дурачку радость". Вот это с нами и произошло. Поэтому у меня есть основания быть обиженным на Порошенко. Ну, какие основания быть обиженным на Авакова? Система должна измениться, со всеми людьми, которые были в системе!", – считает Саакашвили.

Он полагает, что руководители правоохранительных ведомств "будут меняться очень быстро".

"Что касается Порошенко. Да, я не тот человек, который вернулся сюда мстить. Я приехал в свой дом, к друзьям и близким. Месть или кого-то арестовать – это не моя функция. Моя функция – строить", – заявил Саакашвили.

"Но если Украина создаст прецедент – как Бразилия, как Южная Корея, чтобы президент, который реально воровал, это не какие-то политические преследования, реально был наказан. А здесь воровали у военных – это худшая форма краж", – отметил он.

"Я буду только это приветствовать, потому что для Украины это было бы ответом за много каденций унижения и издевательства над народом", – подытожил Саакашвили.