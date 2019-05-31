Вакарчук розказав скільки витратив на партію "Голос" власних коштів

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук витратив на свою партію "два чи три" мільйони гривень власних коштів.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню "Ліга.net"

"Ми – молода партія, нам треба набагато менше грошей, ніж іншим. Близько 70-80 мільйонів гривень. Ці гроші будуть підйомними для нас і наших друзів. Я ось, наприклад, усі виручені гроші за мій концерт "360" на ВДНГ витрачу на фінансування партії – і це будуть чималі кошти – понад два мільйони гривень", – сказав Вакарчук.

Він додав, що є "близько 10 заможних людей, які приєдналися до фінансування" партії. Водночас Вакарчук сказав, що буде готовий назвати їхні імена після відповідного рішення з’їзду "Голосу".

"Зараз існують спеціальні хитрі обмеження, які нам залишили попередники. Якщо нам потрібна кампанія 70 мільйонів – це значить, що за законом ми не можемо взяти по 15 мільйонів у п’яти заможних людей і сплатити з цього податки. Вони можуть зробити внесок на суму близько 1,7 мільйона гривень. Ми не хочемо порушувати закон і знайдемо способи для того, щоб це було максимально відкрито", – заявив Вакарчук.

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