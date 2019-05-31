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Вакарчук розказав скільки витратив на партію "Голос" власних коштів

П'ятниця, 31 травня 2019, 01:32

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук витратив на свою партію "два чи три" мільйони гривень власних коштів.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню "Ліга.net"

"Ми – молода партія, нам треба набагато менше грошей, ніж іншим. Близько 70-80 мільйонів гривень. Ці гроші будуть підйомними для нас і наших друзів. Я ось, наприклад, усі виручені гроші за мій концерт "360" на ВДНГ витрачу на фінансування партії – і це будуть чималі кошти – понад два мільйони гривень", – сказав Вакарчук.

Він додав, що є "близько 10 заможних людей, які приєдналися до фінансування" партії. Водночас Вакарчук сказав, що буде готовий назвати їхні імена після відповідного рішення з’їзду "Голосу".

"Зараз існують спеціальні хитрі обмеження, які нам залишили попередники. Якщо нам потрібна кампанія 70 мільйонів – це значить, що за законом ми не можемо взяти по 15 мільйонів у п’яти заможних людей і сплатити з цього податки. Вони можуть зробити внесок на суму близько 1,7 мільйона гривень. Ми не хочемо порушувати закон і знайдемо способи для того, щоб це було максимально відкрито", – заявив Вакарчук.

Нагадуємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
  • 21 травня стало відомо, що реєстрація партії Вакарчука в Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
  • Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
  • У партії Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчукВерховна Рада
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