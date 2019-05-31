Вакарчук рассказал сколько потратил на партию "Голос" собственных денег

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук потратил на свою партию "два или три" миллиона гривен собственных средств.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ЛигаБизнесИнформ"

"Мы - молодая партия, нам надо гораздо меньше денег, чем другим. Около 70-80 миллионов гривен. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт "360" на ВДНХ потрачу на финансирование партии - и это будут немалые средства - более двух миллионов гривен", - сказал Вакарчук.

Он добавил, что есть "около 10 состоятельных людей, которые присоединились к финансированию" партии. В то же время Вакарчук сказал, что будет готов назвать их имена после соответствующего решения съезда "Голоса".

"Сейчас существуют специальные хитрые ограничения, которые нам оставили предшественники. Если нам нужна кампания 70 млн - это значит, что по закону мы не можем взять по 15 млн у пяти состоятельных людей и уплатить с этого налоги. Они могут сделать вклад на сумму около 1,7 миллиона гривен. Мы не хотим нарушать закон и найдем способы для того, чтобы это было максимально открыто", - заявил Вакарчук.

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