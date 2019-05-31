Вакарчук рассказал сколько потратил на партию "Голос" собственных денег
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук потратил на свою партию "два или три" миллиона гривен собственных средств.
Об этом он рассказал в интервью изданию "ЛигаБизнесИнформ"
"Мы - молодая партия, нам надо гораздо меньше денег, чем другим. Около 70-80 миллионов гривен. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт "360" на ВДНХ потрачу на финансирование партии - и это будут немалые средства - более двух миллионов гривен", - сказал Вакарчук.
Он добавил, что есть "около 10 состоятельных людей, которые присоединились к финансированию" партии. В то же время Вакарчук сказал, что будет готов назвать их имена после соответствующего решения съезда "Голоса".
"Сейчас существуют специальные хитрые ограничения, которые нам оставили предшественники. Если нам нужна кампания 70 млн - это значит, что по закону мы не можем взять по 15 млн у пяти состоятельных людей и уплатить с этого налоги. Они могут сделать вклад на сумму около 1,7 миллиона гривен. Мы не хотим нарушать закон и найдем способы для того, чтобы это было максимально открыто", - заявил Вакарчук.
Напоминаем:
- 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на выборах.
- 21 мая стало известно, что регистрация партии Вакарчука в Минюсте состоялась путем переименования уже существующей партии. По данным аналитической платформы YouControl, это - зарегистрированная в феврале 2015 партия "Платформа инициатив".
- Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
- В партии Вакарчука заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.