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Вакарчук розповів про свій бізнес і статки

П'ятниця, 31 травня 2019, 03:47

У лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука дві квартири в Києві, позашляховик і 12 млн грн на рахунках в банках.

Про це він розказав в інтерв'ю Liga.net.

"Я досить скромна людина в побуті. Я мешкаю у багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував", - заявив Вакарчук.

"Я не хотів би коментувати декларації інших діячів української політики", - відповів він на питання про, наприклад, наявність вілли в Італії або Іспанії.

"У мене є одна машина Range rover, їй приблизно п'ять років. Є банківські рахунки (на них близько 12 млн. грн) .Але у мене немає ніяких офшорних компаній. Я ніяк не пов'язаний в бізнесі з олігархами", - сказав Вакарчук.

Вакарчуку належить компанія "Суперсиметрія", яка надає послуги бронювання квитків.

"Його (цей бізнес - ред.) не можна розглядати у відриві від концертної діяльності Океану Ельзи. Вони взаємно доповнюють один одного - цей бізнес допомагає Океану Ельзи більш ефективно заробляти гроші, маючи свого концертного оператора. Сервісний бізнес також заробляє на інших заходах, але незначно", - розповів Вакарчук.

Відповідаючи на питання про річний заробіток, Вакарчук повідомив: "Щороку суми різні - за три роки я отримав 20 млн. грн. дивідендів. За 2018 рік - 5 млн. грн".

Нагадуємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
  • 21 травня стало відомо, що реєстрація партії Вакарчука в Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
  • Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
  • У партії Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.


"Українська правда" у Threads

Теми: Вакарчук
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