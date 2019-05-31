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Вакарчук рассказал о своем бизнесе и состоянии

Пятница, 31 мая 2019, 03:47

У лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука две квартиры в Киеве, внедорожник и 12 млн грн на счетах в банках.

Об этом он рассаказал в интервью Liga.net.

"Я достаточно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал", - заявил Вакарчук.

"Я не хотел бы комментировать декларации других деятелей украинской политики", - ответил он на вопрос о, например, наличии виллы в Италии или Испании.

"У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета (на них около 12 млн. грн).Но у меня нет никаких оффшорных компаний. Я никак не связан в бизнесе с олигархами", - сказал Вакарчук.

Вакарчуку принадлежит компания "Суперсимметрия", которая предоставляет услуги бронирования билетов.

"Его (этот бизнес – ред.) нельзя рассматривать в отрыве от концертной деятельности Океана Эльзы. Они взаимно дополняют друг друга — этот бизнес помогает Океану Эльзы более эффективно зарабатывать деньги, имея своего концертного оператора. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно", - рассказал Вакарчук.

Отвечая на вопрос о годовом заработке, Вакарчук сообщил: "Каждый год суммы разные — за три года я получил 20 млн. грн. дивидендов. За 2018 год — 5 млн. грн".

Напоминаем:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на выборах.
  • 21 мая стало известно, что регистрация партии Вакарчука в Минюсте состоялась путем переименования уже существующей партии. По данным аналитической платформы YouControl, это - зарегистрированная в феврале 2015 партия "Платформа инициатив".
  • Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
  • В партии Вакарчука заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.


"Украинская правда" в Threads

Темы: Вакарчук
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