Першим законопроектом, який ми запропонуємо, буде деолігархізація - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук повідомив про законодавчі ініціативи, які буде відстоювати партія у Верховній Раді.

Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.

"Першим законопроектом, який ми запропонуємо, буде деолігархізація. Деталі цього ми розповімо пізніше. Я за те, щоб в Україні були успішні бізнесмени. Але я проти касти недоторканних, які грають за власними правилами", - заявив Вакарчук.

"Я проти маніпуляцій в ЗМІ. Я проти, щоб олігархи використовували політиків і платили їм зарплату. Будемо жорстоко проти цього боротися. Нам треба відкрити Верховну Раду людям в прямому і переносному сенсах. Олігархи, як явище, повинні зникнути", - підкреслив він.

Вакарчук також заявив про намір знизити податки в певних сферах.

"Але перед цим ми повинні точно знати, де які компенсатори і наскільки вони будуть дієвими. Для початку нам треба буде подолати неефективність державних підприємств, які доять бюджет. Продати підприємства, готові до приватизації, неготові - поставити незалежних бордів, які будуть генерувати прибуток", - розповів він.

Лідер партії "Голос" вважає також, що необхідно звільнити армію "чиновників-дармоїдів, які створюють видимість, що вони працюють на країну".

"Замість них призначити менше людей, але більш ефективних. Потім поступово, можливо, і паралельно знижувати податковий тиск на середній і малий бізнес, і паралельно ліквідувати монополії"- пропонує Вакарчук.

Також політик заявив про підтримку впровадження ринку землі і намір зайнятися пенсійною реформою.

"Ми будемо займатися пенсійною реформою. Тому що пенсії більшості громадян не відповідають економічним реаліям. Нам треба позбутися супер пільгових пенсій для окремих людей, які отримують в сотні разів більше, ніж пересічні пенсіонери", - розповів Вакарчук.

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