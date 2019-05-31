Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил о законодательных инициативах, которые будет отстаивать партия в Верховной Раде.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

"Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация. Детали этого мы расскажем позже. Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по собственным правилам", - заявил Вакарчук.

"Я против манипуляций в СМИ. Я против, чтобы олигархи использовали политиков и платили им зарплату. Будем жестоко против этого бороться. Нам надо открыть Верховную Раду людям в прямом и переносном смыслах. Олигархи, как явление, должны исчезнуть", - подчеркнул он.

Вакарчук также заявил о намерении снизить налоги в определенных сферах.

"Но перед этим мы должны точно знать, где какие компенсаторы и насколько они будут действенными. Для начала нам предстоит преодолеть неэффективность государственных предприятий, которые доят бюджет. Продать предприятия, готовые к приватизации, неготовые - поставить независимых бордов, которые будут генерировать прибыль", - рассказал он.



Лидер партии "Голос" считает также, что необходимо уволить армию "чиновников-дармоедов, которые создают видимость, что они работают на страну".

"Вместо них назначить меньше людей, но более эффективных. Потом постепенно, возможно, и параллельно снижать налоговое давление на средний и малый бизнес, и параллельно ликвидировать монополии" - предлагает Вакарчук.

Также политик заявил о поддержке внедрения рынка земли и намерении заняться пенсионной реформой.

"Мы будем заниматься пенсионной реформой. Потому что пенсии большинства граждан не соответствуют экономическим реалиям. Нам надо избавиться от супер льготных пенсий для отдельных людей, которые получают в сотни раз больше, чем рядовые пенсионеры", - рассказал Вакарчук.

Напоминаем:

16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на выборах.

21 мая стало известно, что регистрация партии Вакарчука в Минюсте состоялась путем переименования уже существующей партии. По данным аналитической платформы YouControl, это - зарегистрированная в феврале 2015 партия "Платформа инициатив".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.

В партии Вакарчука заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.



