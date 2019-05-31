Геращенко: Путін – маніяк. Наше завдання – зупинити "Малоросію"

Член команди Петра Порошенка Ірина Геращенко, яка представляла Україну у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінськ, вважає президента Росії Володимира Путіна маніяком.

Про це вона заявила під час з'їзду оновленої партії Порошенка "Європейська солідарність" у Києві.

Серед досягнень 5 років президентства Петра Порошенка Геращенко назвала те, що "вдалося зупинити проект Новоросія – один із найстрашніших, найкривавіших сценаріїв, задуманих Путіним".

"Зараз новообрана команда, її голоси запитують у суспільства: "Вы что думаете – Путин маньяк?". Так, я думаю, що Путін – маніяк. Тому що тільки маніяк може планувати розчленувати дружню країну, вкрасти Крим, відшматувати Донбас", – заявила вона.

"Тільки маніяк може утримувати заручників і політв’язнів. Тільки маніяк може насолоджуватися від сліз їхніх родин", – додала політикиня.

"Тільки маніяк може спокійно знати про те, що Донбас сьогодні входить у п’ятірку – а за деякими видами мін і в трійку – найзамінованіших частин світу. Попереду лише Сомалі й Афганістан", – сказала Геращенко..

"Так, це маніяк. І сьогодні у цій гібридній війні у Путіна і його камарильї – інший сценарій: не вдалася Новоросія – побудуємо Малоросію", – заявила вона.

Геращенко виголосила: "Я вважаю, що ключовий виклик, який стоїть перед Порошенком і його командою – зупинити Малоросію".

"Що таке Малоросія у цій гібридній війні? По краплинці отрути – в тому числі, через ЗМІ – будуть отруювати суспільства репліками на кшталт "Какая разница?", "Давайте не раскалывать страну" і таке інше для одного і ключового: вбити нашу національну ідею, що це – Україна. І не просто сильна і незалежна, а Україна в ЄС і НАТО", – сказала вона.

"Я не хочу бути частиною Малоросії. І я дякую президентові Порошенку, який сьогодні у цій залі зібрав тих людей, які усвідомлюють загрозу, що Малоросія нічим не відрізняється від Новоросії. Тільки завойовувати її будуть не танками і не "Градами", а п’ятою колоною та іншими гібридними методами", – заявила Геращенко.

"Наше завдання і цих наступних двох місяців, і наступних кількох років – зупинити цей проект", – сказала вона.

"Україна має стати членом ЄС і НАТО. І саме це – ключова мета оновленої партії "Європейська солідарність", – додала політикиня.

Геращенко також зазначила, що раніше вона не входила в жодну партію, бо їй пропонували лише входити у партію влади, а "коли ти будуєш партію влади, завжди виходить КПРС"

"Я буду пишатися сьогодні долучитися до партії "Європейська солідарність. Взяти вперше у своєму житті партійний квиток… щоб вступити в ЄС – для початку в партію, а потім у ЄС і НАТО", – сказала вона.

За словами Геращенко, оновлена партія хоче виправити минулі помилки, але не руйнувати досягнуте.

Вона обурилася, що нова влада не вимагає від Путіна звільнити полонених, звільнити Крим і Донбас, "тому що Путін (для них) не маніяк".

"Ми будемо називати речі своїми іменами. Маніяки мають віддати Україні нашу територію. Вони їх мають звільнити. Для цього ми будемо боротися, щоб Україна була членом ЄС і НАТО", – заявила Геращенко

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