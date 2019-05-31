Геращенко: Путин – маньяк. Наша задача – остановить "Малороссию"

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Пятница, 31 мая 2019, 13:48

Член команды Петра Порошенко Ирина Геращенко, которая представляла Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, считает президента России Владимира Путина маньяком.

Об этом она заявила во время съезда обновленной партии Порошенко "Европейская солидарность" в Киеве.

Среди достижений 5 лет президентства Петра Порошенко Геращенко назвала то, что "удалось остановить проект Малороссия – один из самых страшных, самых кровавых сценариев, задуманных Путиным".

"Сейчас новоизбранная команда, ее голоса спрашивают у общества: "Вы что думаете – Путин маньяк?". Да, я думаю, что Путин – маньяк. Потому что только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, оторвать Донбасс", – заявила она.

"Только маньяк может удерживать заложников и политзаключенных. Только маньяк может наслаждаться от слез их семей", – добавила политик.

"Только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку – а по некоторым видам мин и в тройку – самых заминированных частей мира. Впереди только Сомали и Афганистан", – сказала Геращенко.

"Да, это маньяк. И сегодня в этой гибридной войне у Путина и его камарильи – другой сценарий: не удалась Новороссия – построим Малороссию", – заявила она.

Геращенко объявила: "Я считаю, что ключевой вызов, который стоит перед Порошенко и его командой, – остановить Малороссию".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Геращенко Ирина Путин Порошенко Европейская солидарность


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