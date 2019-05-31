Геращенко: Путин – маньяк. Наша задача – остановить "Малороссию"

Член команды Петра Порошенко Ирина Геращенко, которая представляла Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, считает президента России Владимира Путина маньяком.

Об этом она заявила во время съезда обновленной партии Порошенко "Европейская солидарность" в Киеве.

Среди достижений 5 лет президентства Петра Порошенко Геращенко назвала то, что "удалось остановить проект Новороссия – один из самых страшных, самых кровавых сценариев, задуманных Путиным".

"Сейчас новоизбранная команда, ее голоса спрашивают у общества: "Вы что думаете – Путин маньяк?". Да, я думаю, что Путин – маньяк. Потому что только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, оторвать Донбасс", – заявила она.

"Только маньяк может удерживать заложников и политзаключенных. Только маньяк может наслаждаться от слез их семей", – добавила политик.

"Только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку – а по некоторым видам мин и в тройку – самых заминированных частей мира. Впереди только Сомали и Афганистан", – сказала Геращенко.

"Да, это маньяк. И сегодня в этой гибридной войне у Путина и его камарильи – другой сценарий: не удалась Новороссия – построим Малороссию", – заявила она.

Геращенко объявила: "Я считаю, что ключевой вызов, который стоит перед Порошенко и его командой, – остановить Малороссию".

"Что такое Малороссия в этой гибридной войне? По капельке яда – в том числе, через СМИ – будут отравлять общество репликами по типу "Какая разница?", "Давайте не раскалывать страну" и так далее для одного и ключевого: убить нашу национальную идею, что это – Украина. И не просто сильная и независимая, а Украина в ЕС и НАТО", – сказала она.

"Я не хочу быть частью Малороссии. И я благодарна президенту Порошенко, который сегодня в этом зале собрал тех людей, которые осознают угрозу, что Малороссия ничем не отличается от Новороссии. Только завоевывать ее будут не танками и не "Градами", а пятой колонной и другими гибридными методами", – заявила Геращенко.

"Наша задача и этих следующих двух месяцев, и последующих нескольких лет – остановить этот проект", – сказала она.

"Украина должна стать членом ЕС и НАТО. И именно это – ключевая цель обновленной партии "Европейская солидарность", – добавила политик.

Геращенко также отметила, что ранее она не входила ни в одну партию, потому что ей предлагали только входить в партию власти, а "когда ты строишь партию власти, всегда получается КПСС"

"Я буду гордиться сегодня присоединиться к партии "Европейская солидарность". Взять впервые в своей жизни партийный билет... чтобы вступить в ЕС – для начала в партию, а затем в ЕС и НАТО", – сказала она.

По словам Геращенко, обновленная партия хочет исправить прошлые ошибки, но не разрушать достигнутое.

Она возмутилась, что новая власть не требует от Путина освободить пленных, освободить Крым и Донбасс, "потому что Путин (для них) не маньяк".

"Мы будем называть вещи своими именами. Маньяки должны отдать Украине нашу территорию. Они их должны освободить. Для этого мы будем бороться, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО", – заявила Геращенко.

Напомним: