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В АП грозяться оприлюднити аудіозапис зустрічі Зеленського з главами фракцій

П'ятниця, 31 травня 2019, 18:02

В адміністрації президента України заявляють, що стенограму зустрічі глави держави Володимира Зеленського 21 травня з главами фракцій і керівництвом Верховної Ради не редагували.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на Адміністрацію президента, але не називаючи імен.

"Не було ніякої редакції, а якщо вони будуть далі обманювати, ми надамо громадськості аудіозапис", - сказало джерело в АП.

Також співрозмовник агентства зазначив, що заступник глави адміністрації Зеленського Руслан Стефанчук говорив правду про позицію учасників зустрічі.

"Більшість учасників зустрічі на словах були за відкриті списки, але при цьому говорили, що шансів прийняти виборчий кодекс (з відкритими списками) - нуль. Так що фактично вони були готові підтримати закриті списки без мажоритарки. А в підсумку залишили і закриті списки, і мажоритарку", - сказали в АП.

В АП вважають, що дана ситуація є вичерпною відповіддю на питання, чи було у лідерів фракцій і керівництва Ради "хоч найменше бажання хоча б зробити перший крок в боротьбі з політичною корупцією".

Нагадаємо: 

  • 30 травня Адміністарція президента опублікувала стенограмузустрічі Володимира Зеленського з лідерами фракцій та керівництвом Верховної Ради.
  • Ця стенограма показала, що депутати не давали прямої згоди на проведення виборів за закритими партійними списками. 
  • Представник президента у Раді Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський і лідери фракцій досягли компромісу, але потім депутати не дотрималися його.
  • Ці слова обурили спікера Андрія Парубія, який звинуватив Стефанчука у брехні, заперечивши компроміс щодо закритих партійних списків. Також Парубій вимагав від АП опублікувати стенограму зустрічі.

Теми: ЗеленськийАдміністрація президентаВерховна Рада
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