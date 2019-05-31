В АП грозяться оприлюднити аудіозапис зустрічі Зеленського з главами фракцій

В адміністрації президента України заявляють, що стенограму зустрічі глави держави Володимира Зеленського 21 травня з главами фракцій і керівництвом Верховної Ради не редагували.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на Адміністрацію президента, але не називаючи імен.

"Не було ніякої редакції, а якщо вони будуть далі обманювати, ми надамо громадськості аудіозапис", - сказало джерело в АП.

Також співрозмовник агентства зазначив, що заступник глави адміністрації Зеленського Руслан Стефанчук говорив правду про позицію учасників зустрічі.

"Більшість учасників зустрічі на словах були за відкриті списки, але при цьому говорили, що шансів прийняти виборчий кодекс (з відкритими списками) - нуль. Так що фактично вони були готові підтримати закриті списки без мажоритарки. А в підсумку залишили і закриті списки, і мажоритарку", - сказали в АП.

В АП вважають, що дана ситуація є вичерпною відповіддю на питання, чи було у лідерів фракцій і керівництва Ради "хоч найменше бажання хоча б зробити перший крок в боротьбі з політичною корупцією".

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