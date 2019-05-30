У Зеленського оприлюднили стенограму зустрічі з главами фракцій

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Четвер, 30 травня 2019, 21:31
АП

Оприлюднена стенограма зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій вимагав оприлюднити стенограму і відеозапис консультацій. Він заявив, що дав офіційний запит, щоб передати цю стенограму усім учасникам зустрічі.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами фракцій щодо перевиборів і домовився про проведення позачергового засідання парламенту 22 травня для зміни виборчого законодавства.
  • Ввечері 21 травня  Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 24 травня у ЦВК заявили про початок виборчого процесу.
  • 22 травня Верховна Рада не внесла навіть до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.

Українська правда

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Теми: Зеленський Верховна Рада


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