У Зеленського оприлюднили стенограму зустрічі з главами фракцій

Оприлюднена стенограма зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Stenograma Z AP (PDF)

Stenograma Z AP (Text) ​

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій вимагав оприлюднити стенограму і відеозапис консультацій. Він заявив, що дав офіційний запит, щоб передати цю стенограму усім учасникам зустрічі.

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