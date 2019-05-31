Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В АП грозятся обнародовать аудиозапись встречи Зеленского с главами фракций

Пятница, 31 мая 2019, 18:02

В администрации президента Украины заявляют, что стенограмму встречи главы государства Владимира Зеленского 21 мая с главами фракций и руководством Верховной Рады не редактировали.

Об этом  пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Администрацию президента и не называя имен.

"Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись", - сказал источник в АП.

Также собеседник агентства отметил, что заместитель главы администрации Зеленского Руслан Стефанчук говорил правду о позиции участников встречи.

"Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку", - сказали в АП.

В АП считают, что данная ситуация является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады "хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией".

Напомним:

  • 30 мая Администрация президента обнародовала стенограммувстречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады.
  • Стенограмма показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам. 
  • Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.
  • Эти слова возмутили спикера Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.

Темы: ЗеленскийАдминистрация президентаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: