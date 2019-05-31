В АП грозятся обнародовать аудиозапись встречи Зеленского с главами фракций
В администрации президента Украины заявляют, что стенограмму встречи главы государства Владимира Зеленского 21 мая с главами фракций и руководством Верховной Рады не редактировали.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Администрацию президента и не называя имен.
"Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись", - сказал источник в АП.
Также собеседник агентства отметил, что заместитель главы администрации Зеленского Руслан Стефанчук говорил правду о позиции участников встречи.
"Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку", - сказали в АП.
В АП считают, что данная ситуация является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады "хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией".
Напомним:
- 30 мая Администрация президента обнародовала стенограммувстречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады.
- Стенограмма показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.
- Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.
- Эти слова возмутили спикера Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.