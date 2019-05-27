У Раді представника Зеленського звинуватили у брехні

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що представник президента Руслан Стефанчук дискредитує парламент своїми заявами про нібито домовленості, які були досягнуті між Володимиром Зеленським та головами фракцій під час зустрічі.

Про це він сказав під час погоджувальної ради у понеділок.

За його словами, на сайті президента був розміщений коментар Стефанчука, де він стверджував, що на консультаціях учасники нібито погодили компромісне рішення підтримати зміни до чинного закону, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар'єр до 3%, але потім не проголосували за це рішення.

Він наголосив, що подібні заяви використані для того, щоб у черговий раз дискредитувати український парламент.

"Я хочу заявити, що як учасник цієї зустрічі, а я її почав зі слів, що має вестись стенограма і відеозапис зустрічі, ніякого компромісу і тим більше консенсусу досягнуто не було стосовно закритих списків", - заявив Парубій.

Спікер Ради закликав голів фракцій це підтвердити, а представника президента надалі не дискредитовувати найвищий законодавчий орган України.

"Від мені усіх голів фракцій вимагаю публічно надання стенограми наших консультацій", - додав він, зазначивши, що ще тиждень тому направив офіційний запит щодо оприлюднення стенограми.

Він висловив сподівання, що у найближчий час отримає запис розмови, щоб "суспільство бачило кожен крок президента і голів фракцій".

Також голова парламенту наголосив, що найближчим часом нардепи мають ухвалити у другому читанні виборчий кодекс з відкритими списками щодо якого вже вісім разів збирали робочу комісію.

Парубій зазначив, що окрім іншого, Рада до кінця каденції має ухвалити закон про імпічмент та тимчасові слідчі комісії.

За його словами, Зеленський просив раду не ухвалювати закон про імпічмент між першим та другим туром, але вже "немає куди тягнути", тож депутати мають взятися за цей документ якнайшвидше.

Щодо порядку денного на цей пленарний тиждень, то Парубій перерахував, що буде розглянутий блок питань соціальної політики, місцевого самоврядування, блок нацбезпеки та аграрної політики.

Зокрема, у четвер нардепи розглянуть питання про відставку Кабміну.

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