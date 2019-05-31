Стенограма АП: На зустрічі 21 травня компромісу про закриті списки не було

Стенограма зустрічі Володимира Зеленського з лідерами фракцій та керівництвом Верховної Ради показала, що депутати не давали прямої згоди на проведення виборів за закритими партійними списками.

Про це пише Громадське, зазначаючи, що представник Зеленського раніше заявляв, що закриті списки учасники зустрічі підтримали.

З опублікованої АП стенограми видно, що домовленості насправді не було.

Представники БПП і НФ про закриті списки не говорили. Юлія Тимошенко висловилася за "оприлюднені" списки. "Самопоміч" не проти закритих. Віталій Хомутиннік – за відкриті списки, а Ярослав Москаленко пропонував поки не чіпати виборче законодавство. Олег Ляшко висловився за пропорційну систему і трансформацію пропозицій Зеленського.

Ляшко сказав: "Давайте змінимо виборчу систему і приберемо оту складову корупції – це мажоритарну". Водночас він зазначив: "Є Виборчий кодекс, який нереально прийняти, там 4 тисячі поправок, ми його не приймемо. Є й інший закон, який передбачає, умовно кажучи, закриті списки – його можна трансформувати, його можна переглянути".

Тимошенко заявила: "Потрібно приймати пропорційну систему, але з дуже серйозним контролем публічним, громадським, списки, які можуть бути заздалегідь оприлюднені".

Хомутиннік повідомив: "Ми будемо підтримувати, якщо буде на це згода, закон про відкриті списки, який був прийнятий в першому читанні. Якщо він буде доопрацьований із пониженням бар'єру до 3%, то, я думаю, що ми зможемо найти консенсус".

"У парламенті при закритих списках формувалися такі міжфракційні об'єкти секретарок, водіїв, охоронців, які проходили в списках – і ніхто не знав цих людей до моменту обранням їх народними депутатами, і люди були здивовані, коли подивилися на справжній склад парламенту. Тому, відкриті списки – фактично, це ті ж партійні списки, але з максимальним приближенням до людей. Це, напевне, мало би сенс", – додав він.

Москаленко зазначив, що "в 2014 році, якби не було 12 мажоритарників, невідомо, по якому курсу пішла би ця країна", а раніше політичні списки в народі називали "злочинними організованими групами".

"Сьогодні говорити про списки, про той закон, який є, – ми вибори ці просто не проведемо, і ви це всі знаєте за цим столом. Ми просто їх не проведемо апріорі. Міняти їх "на коліні", "на скаку" – ми також цього не зробимо. Ведіть політичні сили під своїм брендами людей по мажоритарці – і немає ніяких питань", – додав він.

Увечері 30 травня Адміністрація президента цю стенограму опублікувала "у зв’язку з численними запитами".

Stenograma Z AP (PDF)

Stenograma Z AP (Text) ​

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