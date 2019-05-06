Після терактів влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців
Після серії вибухів у Шрі-Ланці з цієї країни вислали уже більше 600 іноземних громадян, із них майже 200 - проповідники та релігійні діячі ісламу.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, передає DW з посиланням на AFP.
У відомстві підкреслили, що ці священнослужителі в'їхали в країну легально, але термін чинності їхніх віз сплив. Йдеться про громадян Бангладеш, Індії, Пакистану та Мальдівів.
"Крім того, після серії терактів відповідні органи Шрі-Ланки запровадили обмеження щодо перебування на острові для певних категорій релігійних діячів", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві внутрішніх справ Шрі-Ланки наголосили, що не мають нічого проти іноземних проповідників.
"Але останнім часом в країні священнослужителів-іноземців з'явилося, "як грибів після дощу". Йдеться саме про представників певних релігійних течій", - заявив представник відомства, передає AFP. Зазначається, що МВС і надалі буде наглядати за проповідниками.
Також на острові співробітники служб безпеки перевірили школи та шкільні подвір'я, шукаючи там вибухівку, щоб переконатися, що жодна зі шкіл не замінована. 6 травня освітні заклади мають знову відкрити для навчання.
Нагадаємо:
- У ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
- Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
- 22 квітня пролунав ще один вибух.
- У результаті загинуло більше 250 людей.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
- 22 квітня у м.Коломбо на Шрі-Ланці прогримів новий вибух: під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви.
- Загалом теракти забрали життя понад 300 людей.
- З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
- 26 квітня внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.
- 28 квітня стало відомо, що поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня.