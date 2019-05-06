Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після терактів влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців

Понеділок, 6 травня 2019, 02:55

Після серії вибухів у Шрі-Ланці з цієї країни вислали уже більше 600 іноземних громадян, із них майже 200 - проповідники та релігійні діячі ісламу.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, передає DW з посиланням на AFP.

У відомстві підкреслили, що ці священнослужителі в'їхали в країну легально, але термін чинності їхніх віз сплив. Йдеться про громадян Бангладеш, Індії, Пакистану та Мальдівів.

"Крім того, після серії терактів відповідні органи Шрі-Ланки запровадили обмеження щодо перебування на острові для певних категорій релігійних діячів", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ Шрі-Ланки наголосили, що не мають нічого проти іноземних проповідників.

"Але останнім часом в країні священнослужителів-іноземців з'явилося, "як грибів після дощу". Йдеться саме про представників певних релігійних течій", - заявив представник відомства, передає AFP.  Зазначається, що МВС і надалі буде наглядати за проповідниками.

Також на острові співробітники служб безпеки перевірили школи та шкільні подвір'я, шукаючи там вибухівку, щоб переконатися, що жодна зі шкіл не замінована. 6 травня освітні заклади мають знову відкрити для навчання.

Нагадаємо:

  • У ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
  • Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
  • 22 квітня пролунав ще один вибух.
  • У результаті загинуло більше 250 людей. 
  • За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
  • У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
  • 22 квітня у м.Коломбо на Шрі-Ланці прогримів новий вибух: під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви.
  • Загалом теракти забрали життя понад 300 людей.
  • З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
  • 26 квітня внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.
  • 28 квітня стало відомо, що поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Шрі-Ланкатеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Шрі-Ланка
Відривали нігті й казали "money": поліція розповіла деталі про полон громадян Шрі-Ланки
На Харківщині врятували 7 громадян Шрі-Ланки, яких з березня утримували окупанти – Зеленський
Парламент Шрі-Ланки обрав нового президента країни
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: