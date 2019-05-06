Після терактів влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців

Після серії вибухів у Шрі-Ланці з цієї країни вислали уже більше 600 іноземних громадян, із них майже 200 - проповідники та релігійні діячі ісламу.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, передає DW з посиланням на AFP.

У відомстві підкреслили, що ці священнослужителі в'їхали в країну легально, але термін чинності їхніх віз сплив. Йдеться про громадян Бангладеш, Індії, Пакистану та Мальдівів.

"Крім того, після серії терактів відповідні органи Шрі-Ланки запровадили обмеження щодо перебування на острові для певних категорій релігійних діячів", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ Шрі-Ланки наголосили, що не мають нічого проти іноземних проповідників.

"Але останнім часом в країні священнослужителів-іноземців з'явилося, "як грибів після дощу". Йдеться саме про представників певних релігійних течій", - заявив представник відомства, передає AFP. Зазначається, що МВС і надалі буде наглядати за проповідниками.

Також на острові співробітники служб безпеки перевірили школи та шкільні подвір'я, шукаючи там вибухівку, щоб переконатися, що жодна зі шкіл не замінована. 6 травня освітні заклади мають знову відкрити для навчання.

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