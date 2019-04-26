Влада Шрі-Ланки: загиблих у результаті вибухів менше, ніж повідомлялось раніше

У Міністерстві охорони здоров'я Шрі-Ланки знизили кількість загиблих від вибухів у неділю більш ніж на сотню, до "близько 253".

Про це заявив заступник міністра оборони країни Рувана Війєвардене, передає Reuters.

Раніше влада Шрі-Ланки повідомляла про 359 загиблих та близько 500 поранених. За словами Війєвардене, у розрахунках кількості жертв сталася помилка - це пов'язано з тим, що морги надали неточну інформацію.

Гендиректор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки Аніл Джансінгх повідомив агентству, що загиблих може бути 250-260 людей.

"Я не можу точно сказати. Дуже багато розкиданих частин тіла і важко дати точну цифру", - зазначив він.

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