На Шрі-Ланці сталася стрілянина: 15 загиблих, з яких 6 дітей

Внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.

Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася в п'ятницю ввечері.

За даними представника поліції, серед 15 загиблих було троє терористів-смертників.

Ще одна дитина, яка потрапила під перехресний вогонь, перебуває в лікарні.