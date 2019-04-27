На Шрі-Ланці сталася стрілянина: 15 загиблих, з яких 6 дітей

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Субота, 27 квітня 2019, 10:13

Внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.

Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася в п'ятницю ввечері.

За даними представника поліції, серед 15 загиблих було троє терористів-смертників.

Ще одна дитина, яка потрапила під перехресний вогонь, перебуває в лікарні.

Українська правда

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Теми: Шрі-Ланка
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