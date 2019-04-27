На Шрі-Ланці сталася стрілянина: 15 загиблих, з яких 6 дітей
Субота, 27 квітня 2019, 10:13
Внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.
Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася в п'ятницю ввечері.
За даними представника поліції, серед 15 загиблих було троє терористів-смертників.
Ще одна дитина, яка потрапила під перехресний вогонь, перебуває в лікарні.
Нагадаємо:
- В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
- Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
- 22 квітня пролунав ще один вибух.
- В результаті загинуло більше 250 людей.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
- З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
- Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.
- Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстоюмісцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.
- 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину. У результаті теракту загинули 50 осіб.
- Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.
Українська правда