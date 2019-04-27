На Шрі-Ланці сталася стрілянина: 15 загиблих, з яких 6 дітей
Внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.
Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася в п'ятницю ввечері.
За даними представника поліції, серед 15 загиблих було троє терористів-смертників.
Ще одна дитина, яка потрапила під перехресний вогонь, перебуває в лікарні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"