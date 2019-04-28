На Шрі-Ланці затримали головних підозрюваних в організації вибухів - ЗМІ
Поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня.
Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ, затримані є братами. Їхні імена – Мохаммад Садік Абдул-Хак і Мохаммад Шахід Абдул-Хак.
Поліція також заарештувала водія фургону, на якому брати переміщувалися в день серії вибухів.
Крім цього, під варту взяли власника будинку, де стояв фургон, і власника взуттєвої крамниці, в якій переховувалися підозрювані.
Загалом у справі про теракт затримано вже понад 100 осіб, серед них і приїжджі з Сирії та Єгипту.
Ще троє підозрюваних, як писали ЗМІ, загинули під час штурму поліції два дні тому. Вони, за даними агентства Reuters, були на поширеному в соцмережах відеозаписі ісламістів із закликом до повномасштабної війни проти невірних.
Нагадаємо:
- В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
- Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
- 22 квітня пролунав ще один вибух.
- В результаті загинуло більше 250 людей.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
- З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
- Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.
- 26 квітня внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.