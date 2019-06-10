Митинг под ГПУ: активисты требуют объявить подозрения заказчикам убийства Гандзюк

Около сотни активистов собрались под Генеральной прокуратурой с требованием объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.

Активисты развернули плакаты с именами вероятных заказчиков убийства.

В частности, на них написано Андрей Гордеев (председатель Херсонской ОГА - ред) и Евгений Рищук (заместитель председателя Херсонской ОГА - ред).

Также на футболках было написано: "Кто стоит за убийством Гандзюк?", а на асфальте под ГПУ написали - "Требуем приговоров заказчикам!".

Как пояснил юрист и участник акции Маси Найем, люди требуют, чтобы Генпрокуратура закончила расследование убийства Гандзюк, и на основе доказательств, полученных от исполнителей убийства, объявила подозрения заказчикам.

Активисты скандировали: "Юра, выходи!", а также "А Юра выйдет?" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Под Генпрокуратурой также были и правоохранители, которые охраняли здание ГПУ и наблюдали за происходящим.

Никто из прокуроров к людям пока не выходил.

Напомним: