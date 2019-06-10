Митинг под ГПУ: активисты требуют объявить подозрения заказчикам убийства Гандзюк
Около сотни активистов собрались под Генеральной прокуратурой с требованием объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.
Активисты развернули плакаты с именами вероятных заказчиков убийства.
В частности, на них написано Андрей Гордеев (председатель Херсонской ОГА - ред) и Евгений Рищук (заместитель председателя Херсонской ОГА - ред).
Также на футболках было написано: "Кто стоит за убийством Гандзюк?", а на асфальте под ГПУ написали - "Требуем приговоров заказчикам!".
Как пояснил юрист и участник акции Маси Найем, люди требуют, чтобы Генпрокуратура закончила расследование убийства Гандзюк, и на основе доказательств, полученных от исполнителей убийства, объявила подозрения заказчикам.
Активисты скандировали: "Юра, выходи!", а также "А Юра выйдет?" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Под Генпрокуратурой также были и правоохранители, которые охраняли здание ГПУ и наблюдали за происходящим.
Никто из прокуроров к людям пока не выходил.
Напомним:
- 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
- Решение суда зачитали на заседании 6 июня.
- Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.
- Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
- Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.
- Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
- 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
- В мае полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.
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