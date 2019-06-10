Митинг под ГПУ: активисты требуют объявить подозрения заказчикам убийства Гандзюк

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Понедельник, 10 июня 2019, 09:41

Около сотни активистов собрались под Генеральной прокуратурой с требованием объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.

Активисты развернули плакаты с именами вероятных заказчиков убийства.

В частности, на них написано Андрей Гордеев (председатель Херсонской ОГА - ред) и Евгений Рищук (заместитель председателя Херсонской ОГА - ред).

Также на футболках было написано: "Кто стоит за убийством Гандзюк?", а на асфальте под ГПУ написали - "Требуем приговоров заказчикам!".

Как пояснил юрист и участник акции Маси Найем, люди требуют, чтобы Генпрокуратура закончила расследование убийства Гандзюк, и на основе доказательств, полученных от исполнителей убийства, объявила подозрения заказчикам.

Активисты скандировали: "Юра, выходи!", а также "А Юра выйдет?" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Под Генпрокуратурой также были и правоохранители, которые охраняли здание ГПУ и наблюдали за происходящим.

Никто из прокуроров к людям пока не выходил.

Напомним:

  • 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
  • Решение суда зачитали на заседании 6 июня.
  • Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
  • Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.
  • Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
  • 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
  • В мае полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

Яна Миланова, УП

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Темы: нападение на Гандзюк убийство Генпрокуратура Луценко


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