Забруднення Росі: на Вінниччині кажуть, що інсектицидів у воді немає
У Вінницькій обласній державній адміністрації кажуть, що серед препаратів, які потрапили до річки Рось під час ДТП, інсектицидів не було.
Про це у понеділок на брифінгу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, передає Укрінформ.
"Станом на восьму ранку понеділка в результаті забору води на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день", – пояснює Гижко
За його словами, нформація про те, що до річки Рось потрапив небезпечний інсектицид "Нурал-В", не підтвердилася.
В ОДА кажуть, що перевищення фунгіцидів та гербіцидів, які опинились у річці, зафіксовано тільки у місці їх потрапляння у річку.
Цю зону позначили обмежувальними стрічками, щоб убезпечити людей і свійських тварин.
Мешканців населеного пункту також забезпечили привозною питною водою.
Загибелі представників тамтешньої фауни наразі не зафіксовано.
Нагадаємо:
- 9 червня близько 5 години у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкодило каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, близько 800 л їх потрапили у ставок і згодом у р. Рось.
- Поліція Вінницької області повідомляла, що хімікати, які потрапили до притоки річки Рось, були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
- З 23:00 неділі, 9 червня, припинили роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тисяч мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тисячі мешканців).
- Повідомлялось, що у місті Умань запасу води вистачить на 3 доби, у Білій Церкві – на 1 добу.