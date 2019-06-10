Загрязнение Роси: в Винницкой области говорят, что инсектицидов в воде нет

В Винницкой областной государственной администрации говорят, что среди препаратов, которые попали в реку Рось во время ДТП, инсектицидов не было.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко, передает Укринформ.

"По состоянию на восемь утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", – объясняет Гижко

По его словам, нформация о том, что в реку Рось попал опасный инсектицид "Нурали-В", не подтвердилась.

В ОГА говорят, что превышение фунгицидов и гербицидов, которые оказались в реке, зафиксировано только в месте их попадания в реку.

Эту зону обозначили ограничительными лентами, чтобы обезопасить людей и домашних животных.

Жителей населенного пункта также обеспечили привозной питьевой водой.

Гибели представителей местной фауны на данный момент не зафиксировано.

Напомним: