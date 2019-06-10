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Загрязнение Роси: в Винницкой области говорят, что инсектицидов в воде нет

Понедельник, 10 июня 2019, 12:21

В Винницкой областной государственной администрации говорят, что среди препаратов, которые попали в реку Рось во время ДТП, инсектицидов не было.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко, передает Укринформ.

"По состоянию на восемь утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", – объясняет Гижко

По его словам, нформация о том, что в реку Рось попал опасный инсектицид "Нурали-В", не подтвердилась.

В ОГА говорят, что превышение фунгицидов и гербицидов, которые оказались в реке, зафиксировано только в месте их попадания в реку.

Эту зону обозначили ограничительными лентами, чтобы обезопасить людей и домашних животных.

Жителей населенного пункта также обеспечили привозной питьевой водой.

Гибели представителей местной фауны на данный момент не зафиксировано.

Напомним:

  • 9 июня около 5 часов в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и позже в р. Рось.
  • Полиция Винницкой области сообщала, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украдены с сельхозпредприятий Винницкой области.
  • С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратили работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).
  • Сообщалось, что в городе Умань запаса воды хватит на 3 суток, в Белой Церкви – на 1 сутки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологияводаВинницкая область
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