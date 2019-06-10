Ляшко каже, що він в опозиції, але хоче очолити Раду

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Понеділок, 10 червня 2019, 12:59

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що хоче стати головою нової Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам у понеділок після закінчення з'їзду партії, повідомляє Укрінформ.

"У нас є амбіція стати головою Верховної Ради нового парламенту. І своє ключове завдання, яке я бачу на посаді голови парламенту, – це ліквідація 250 депутатів, скорочення їх чисельності до 250, наведення порядку, щоб не було кнопкодавства, не було прогулів, щоб не ратиці свої сунули до бюджетного корита, а пальчики підкладали під сенсорну кнопку і голосували", – розповів Ляшко.

Він додав, що хоче навести "порядок і дисципліну" у Раді, як у своїй команді.

Лідер "радикалів" стверджує, що "у президії українського парламенту при Ляшку не буде жодного ні кума Путіна, ні інших тих, які сьогодні рвуться до парламенту".

Нардепа також заявив, що Радикальна партія – в опозиції до президента Володимира Зеленського і добиватиметься відновлення миру в Україні через перемогу.

"Моє ключове завдання – це перемога над бідністю і відновлення миру в Україні. Справедливого миру через перемогу, а не поразку, як пропонує нинішня влада. Ми в опозиції до Зеленського, ми в опозиції до політики поразки і капітуляції, і ми не дамо нікому в парламенті прийняти закони, які в українців заберуть мову, заберуть землю, легалізують терористів, легалізують особливий статус для Донбасу, легалізують реванш Москви", – додав Ляшко.

Нагадаємо:

  • У понеділок 10 червня "Радикальна партія Олега Ляшка" затвердила та представила свій список кандидатів у народні депутати. Туди також увійшли обранці від "Народного фронту".
  • За даними останніх соціологічних досліджень, "Радикальна партія" може не подолати 5% бар'єр для проходження у Раду.
  • За політсилу Ляшка готові проголосувати 2,2% (опитування Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень ім.А.Яременко) або 2,9% виборців (опитування Київського міжнародного інституту соціології).

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Теми: Ляшко Верховна Рада вибори


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