Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко говорит, что он в оппозиции, но хочет возглавить Раду

Понедельник, 10 июня 2019, 12:59

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что хочет стать главой новой Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам в понедельник по окончании съезда партии, сообщает Укринформ.

"У нас есть амбиция стать главой Верховной Рады нового парламента. И свое ключевое задание, которое я вижу в должности главы парламента – это ликвидация 250 депутатов, сокращение их численности до 250, наведение порядка, чтобы не было кнопкодавства, не было прогулов, чтобы не копыта свои пододвигали к бюджетному корыту, а пальчики подкладывали под сенсорную кнопку и голосовали", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что хочет навести "порядок и дисциплину" в Раде, как в своей команде.

Лидер "радикалов" утверждает, что "в президиуме украинского парламента при Ляшко не будет ни одного ни кума Путина, ни других тех, которые сегодня рвутся в парламент".

Нардеп также заявил, что Радикальная партия – в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и будет добиваться восстановления мира в Украине через победу.

"Моя ключевая задача – это победа над бедностью и восстановление мира в Украине. Справедливого мира через победу, а не поражение, как предлагает нынешняя власть. Мы в оппозиции к Зеленскому, мы в оппозиции к политике поражения и капитуляции, и мы не дадим никому в парламенте принять законы, которые у украинцев заберут язык, заберут землю, легализуют террористов, легализуют особый статус для Донбасса, легализуют реванш Москвы", – добавил Ляшко.

Напомним:

  • В понедельник, 10 июня "Радикальная партия Олега Ляшко" утвердила и представила свой список кандидатов в народные депутаты. Туда также вошли избранники от "Народного фронта".
  • По данным последних социологических исследований, "Радикальная партия" может не преодолеть 5% барьер для прохождения в Раду.
  • За политсилу Ляшко готовы проголосовать 2,2% (опрос Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им.А.Яременко) или 2,9% (опрос Киевского международного института социологии).

Темы: Ляшко ОлегВерховная Радавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: