Ляшко говорит, что он в оппозиции, но хочет возглавить Раду

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что хочет стать главой новой Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам в понедельник по окончании съезда партии, сообщает Укринформ.

"У нас есть амбиция стать главой Верховной Рады нового парламента. И свое ключевое задание, которое я вижу в должности главы парламента – это ликвидация 250 депутатов, сокращение их численности до 250, наведение порядка, чтобы не было кнопкодавства, не было прогулов, чтобы не копыта свои пододвигали к бюджетному корыту, а пальчики подкладывали под сенсорную кнопку и голосовали", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что хочет навести "порядок и дисциплину" в Раде, как в своей команде.

Лидер "радикалов" утверждает, что "в президиуме украинского парламента при Ляшко не будет ни одного ни кума Путина, ни других тех, которые сегодня рвутся в парламент".

Нардеп также заявил, что Радикальная партия – в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и будет добиваться восстановления мира в Украине через победу.

"Моя ключевая задача – это победа над бедностью и восстановление мира в Украине. Справедливого мира через победу, а не поражение, как предлагает нынешняя власть. Мы в оппозиции к Зеленскому, мы в оппозиции к политике поражения и капитуляции, и мы не дадим никому в парламенте принять законы, которые у украинцев заберут язык, заберут землю, легализуют террористов, легализуют особый статус для Донбасса, легализуют реванш Москвы", – добавил Ляшко.

Напомним: