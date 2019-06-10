Ляшко говорит, что он в оппозиции, но хочет возглавить Раду

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Понедельник, 10 июня 2019, 12:59

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что хочет стать главой новой Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам в понедельник по окончании съезда партии, сообщает Укринформ.

"У нас есть амбиция стать главой Верховной Рады нового парламента. И свое ключевое задание, которое я вижу в должности главы парламента – это ликвидация 250 депутатов, сокращение их численности до 250, наведение порядка, чтобы не было кнопкодавства, не было прогулов, чтобы не копыта свои пододвигали к бюджетному корыту, а пальчики подкладывали под сенсорную кнопку и голосовали", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что хочет навести "порядок и дисциплину" в Раде, как в своей команде.

Лидер "радикалов" утверждает, что "в президиуме украинского парламента при Ляшко не будет ни одного ни кума Путина, ни других тех, которые сегодня рвутся в парламент".

Нардеп также заявил, что Радикальная партия – в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и будет добиваться восстановления мира в Украине через победу.

"Моя ключевая задача – это победа над бедностью и восстановление мира в Украине. Справедливого мира через победу, а не поражение, как предлагает нынешняя власть. Мы в оппозиции к Зеленскому, мы в оппозиции к политике поражения и капитуляции, и мы не дадим никому в парламенте принять законы, которые у украинцев заберут язык, заберут землю, легализуют террористов, легализуют особый статус для Донбасса, легализуют реванш Москвы", – добавил Ляшко.

Напомним:

  • В понедельник, 10 июня "Радикальная партия Олега Ляшко" утвердила и представила свой список кандидатов в народные депутаты. Туда также вошли избранники от "Народного фронта".
  • По данным последних социологических исследований, "Радикальная партия" может не преодолеть 5% барьер для прохождения в Раду.
  • За политсилу Ляшко готовы проголосовать 2,2% (опрос Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им.А.Яременко) или 2,9% (опрос Киевского международного института социологии).

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Темы: Ляшко Верховная Рада виборы


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