Шахтарі "Львіввугілля" страйкують: перекрили міжнародну трасу
Гірники держпідприємства "Львіввугілля" оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу на знак протесту проти невиплати зарплат.
"Наразі гірники всіх шахт ДП "Львіввугілля" припинили роботу і проводять акцію протесту" – повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.
Із посиланням на голову первинної профспілкової організації НПГУ шахта "Межирічанська" Василя Лесняка він уточнив, що учасники акції вимагають повернути зароблені кошти.
"Сьогодні гірники вдалися до радикальних дій, оскільки влада не намагається хоч якось врегулювати ситуацію у вугільній галузі: перекривали трасу міжнародного значення Львів – Рава-Руська", – написав Волинець.
Він зауважив, що "ця подія привернула увагу лише представників преси, ні представники влади, ні - адміністрації не вийшли до шахтарів".
Члени Незалежної профспілки гірників України вирушили до адміністрації ДП "Львіввугілля".
"Обіцяні міністром Міненерговігілля Ігорем Насаликом кошти, гірники ще не отримали", – повідомив Волинець.
"На сьогодні заборгованість по заробітній платі працівникам ДП "Львівугілля" сягає понад 280 млн грн", – наголосив він.
До того, ж шахтарі стурбовані відсутністю ринку збуту вугілля на енергетику. За словами Лесняка,, "майже 80 тисяч тон вугілля зберігається на аварійних складах шахт, 60 тисяч тон на Центренерго і 20 тисяч тон на збагачувальній фабриці "Львівська вугільна компанія".
Нагадаємо:
- У ніч на 24 березня цього року на шахті "Надія" в с. Сілець Сокальського району Львівської області внаслідок обвалу породи загинув шахтар.
- У ніч на 29 травня на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець при обвалі породи загинуло двоє гірників.
- Новоспечений президент Володимир Зеленський того ж дня відвідав шахту "Лісова" і вже тоді шахтарі жалілися йому на те, що зарплату доводиться "вибивати" – і за останній місяць їм ще не заплатили.
- Зеленський також зчепився словесно з журналісткою телеканалу "Прямий" (який пов’язують із попереднім президентом Петром Порошенком) і запропонував навпіл із каналом придбати квартиру для родини одного з загиблих.
- 3 червня телеканал "Прямий" повідомив, що придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.