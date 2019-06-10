Шахтарі "Львіввугілля" страйкують: перекрили міжнародну трасу

Гірники держпідприємства "Львіввугілля" оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу на знак протесту проти невиплати зарплат.

"Наразі гірники всіх шахт ДП "Львіввугілля" припинили роботу і проводять акцію протесту" – повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Із посиланням на голову первинної профспілкової організації НПГУ шахта "Межирічанська" Василя Лесняка він уточнив, що учасники акції вимагають повернути зароблені кошти.

"Сьогодні гірники вдалися до радикальних дій, оскільки влада не намагається хоч якось врегулювати ситуацію у вугільній галузі: перекривали трасу міжнародного значення Львів – Рава-Руська", – написав Волинець.

Він зауважив, що "ця подія привернула увагу лише представників преси, ні представники влади, ні - адміністрації не вийшли до шахтарів".

Члени Незалежної профспілки гірників України вирушили до адміністрації ДП "Львіввугілля".

"Обіцяні міністром Міненерговігілля Ігорем Насаликом кошти, гірники ще не отримали", – повідомив Волинець.

"На сьогодні заборгованість по заробітній платі працівникам ДП "Львівугілля" сягає понад 280 млн грн", – наголосив він.

До того, ж шахтарі стурбовані відсутністю ринку збуту вугілля на енергетику. За словами Лесняка,, "майже 80 тисяч тон вугілля зберігається на аварійних складах шахт, 60 тисяч тон на Центренерго і 20 тисяч тон на збагачувальній фабриці "Львівська вугільна компанія".

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