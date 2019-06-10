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Шахтеры "Львовуголь" бастуют: перекрыли международную трассу

Понедельник, 10 июня 2019, 14:38

Горняки госпредприятия "Львовуголь" объявили забастовку и перекрыли международную трассу в знак протеста против невыплаты зарплат.

"Сейчас горняки всех шахт ГП "Львовуголь" прекратили работу и проводят акцию протеста", – сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Со ссылкой на главу первичной профсоюзной организации НПГУ шахта "Межиречанская" Василия Лесняка он уточнил, что участники акции требуют вернуть заработанные средства.

"Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власти не пытаются хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли – перекрывали трассу международного значения Львов – Рава-Русская", – написал Волынец.

Он отметил, что "это событие привлекло внимание только представителей прессы: ни представители власти, ни администрации не вышли к шахтерам".

Члены Независимого профсоюза горняков Украины отправились в администрации ГП "Львовуголь".

"Обещанных министром Минэнергоугля Игорем Насаликом средств горняки еще не получили", – сообщил Волынец.

"На сегодняшний день задолженность по заработной плате работникам ГП "Львовуголь" составляет более 280 млн грн", – подчеркнул он.

К тому же, шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля на энергетику. По словам Лесняка, "почти 80 тысяч тонн угля хранится на аварийных складах шахт, 60 тысяч тонн в Центрэнерго и 20 тысяч тонн на обогатительной фабрике "Львовская угольная компания".

Напомним:

  • В ночь на 24 марта этого года на шахте "Надежда" в с. Селец Сокольского района Львовской области в результате обвала породы погиб шахтер.
  • В ночь на 29 мая на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец при обвале породы погибли два горняка.
  • Новоиспеченный президент Владимир Зеленский в тот же день посетил шахту "Лесная" и уже тогда шахтеры жаловались ему на то, что зарплату приходится "выбивать" – и за последний месяц им еще не заплатили.
  • Зеленский также сцепился словесно с журналисткой телеканала "Прямой" (который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко) и предложил пополам с каналом приобрести квартиру для семьи одного из погибших.
  • 3 июня телеканал "Прямой" сообщил, что приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

Темы: шахтызарплатыЛьвовщинаакции
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