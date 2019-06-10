Зеленський збирається на суд про розпуск Ради
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийде на засідання Конституційного Суду щодо законності його указу про розпуск Верховної Ради.
Про це глава держави сказав у відеозверненні оприлюдненому на його Facebook-сторінці.
"Завтра (11 червня – УП) Конституційний Суд буде розглядати питання розпуску парламенту. Мене запросили на це засідання, і це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного Суду", – зазначив Зеленський.
Він запевнив, що обов’язково прийде у суд.
"Саме так буде, а не навпаки, коли хазяїн визиває своїх слуг, своїх суддів до себе, в кабінет", – сказав Зеленський.
За його словами, команда президента впевнена у своїй юридичній позиції.
"Але найголовніше, це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, це був і це величезний запит українського народу, воля народу, я завжди її буду захищати", – стверджує глава держави.
Він додав, що буде "відчувати" підтримку людей.
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Нагадаємо:
- 21 травня Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- 24 травня стартувала парламентська кампанія.
- Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
- 11 червня о 10 годині ранку має розпочатись розгляд справи.
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