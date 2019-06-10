Зеленский собирается на суд о роспуске Рады

Президент Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного Суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом глава государства сказал в видеообращении обнародованном на его Facebook-странице.

"Завтра (11 июня – УП) Конституционный Суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного Суда", – отметил Зеленский.

Он заверил, что обязательно придет в суд.

"Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе, в кабинет", – сказал Зеленский.

По его словам, команда президента уверена в своей юридической позиции.

"Но самое главное, это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, это был и это огромный запрос украинского народа, воля народа, я всегда ее буду защищать", – утверждает глава государства.

Он добавил, что будет "чувствовать" поддержку людей.

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Напомним: