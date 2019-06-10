Зеленский собирается на суд о роспуске Рады

4445 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 17:05

Президент Владимир Зеленский заявил, что придет на заседание Конституционного Суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом глава государства сказал в видеообращении обнародованном на его Facebook-странице.

"Завтра (11 июня – УП) Конституционный Суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Меня пригласили на это заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного Суда", – отметил Зеленский.

Он заверил, что обязательно придет в суд.

"Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе, в кабинет", – сказал Зеленский.

По его словам, команда президента уверена в своей юридической позиции.

"Но самое главное, это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, это был и это огромный запрос украинского народа, воля народа, я всегда ее буду защищать", – утверждает глава государства.

Он добавил, что будет "чувствовать" поддержку людей.

Читайте также: ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • 11 июня в 10 часов утра должно начаться рассмотрение дела.

    Украинская правда

    Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



    powered by lun.ua
    Все новости
    Главные новости
    Дела в отношении Минска: у Зеленского не понимают, чем руководствуется Луценко
    Жена Онищенко поборется с мужем за кресло нардепа
    Депутатов оценили на добропорядочность и выбрали 10 худших
    Выборы Рады: у списке Оппоблока мэры 5 городов
    Все новости
    улыбнитесь!

    Как это – быть папой? 13 веселых комиксов

    психология

    5 золотых правил, которые помогут вам уважать свое время

    holiday

    13 правил безопасного отпуска

    Поиск по сайту
    Архив
    Весь архів