ДТП з хімікатами: Вода в Білій Церкві придатна для вживання – ДСНС

Небезпеки для постачання питною водою жителів населених пунктів в басейні річки Рось після витоку хімікатів немає, показники якості в межах допустимої норми.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба ДСНС, з посиланням на слова заступника директора Департаменту організації заходів цивільного захисту відомства Олександра Лещенка.

Під час брифінгу у понеділок він заявив, що, відповідно до попередніх результатів аналізу показників, хімічні, мікробіологічні та фізичні якості питної води у межах м. Біла Церква не перевищують показники, визначенні Державними санітарними нормами та правилами.

Разом з тим, він уточнив, що відібрані проби направлено для більш детального аналізу.

"Орієнтовно результати цих досліджень будуть оприлюдненні сьогодні (в понеділок – ред.) до кінця доби. Ситуація знаходиться на постійному контролі ДСНС, МОЗ, Держпродспоживслужби та Вінницької, Черкаської та Київської обласних державних адміністрацій", - додав він.

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