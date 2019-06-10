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ДТП з хімікатами: Вода в Білій Церкві придатна для вживання – ДСНС

Понеділок, 10 червня 2019, 17:48

Небезпеки для постачання питною водою жителів населених пунктів в басейні річки Рось після витоку хімікатів немає, показники якості в межах допустимої норми.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба ДСНС, з посиланням на слова заступника директора Департаменту організації заходів цивільного захисту відомства Олександра Лещенка.

Під час брифінгу у понеділок він заявив, що, відповідно до попередніх результатів аналізу показників, хімічні, мікробіологічні та фізичні якості питної води у межах м. Біла Церква не перевищують показники, визначенні Державними санітарними нормами та правилами.

Разом з тим, він уточнив, що відібрані проби направлено для більш детального аналізу.

"Орієнтовно результати цих досліджень будуть оприлюдненні сьогодні (в понеділок – ред.) до кінця доби. Ситуація знаходиться на постійному контролі ДСНС, МОЗ, Держпродспоживслужби та Вінницької, Черкаської та Київської обласних державних адміністрацій", - додав він.

Нагадаємо:

  • 9 червня у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкодило каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, близько 800 л їх потрапили у ставок і згодом у річку Рось.
  • Поліція Вінницької області повідомляла, що хімікати, які потрапили до притоки річки Рось, були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
  • З 23:00 неділі, 9 червня, припинили роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тисяч мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тисячі мешканців).
  • Повідомлялось, що у місті Умань запасів води вистачить на 3 доби, у Білій Церкві – на 1 добу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Біла Церкваводааварія
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