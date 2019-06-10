ДТП с химикатами: Вода в Белой Церкви пригодна для употребления - ДСНС
Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет, показатели качества в пределах допустимой нормы.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ДСНС, со ссылкой на слова заместителя директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.
Во время брифинга в понедельник он заявил, что, согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г. Белая Церковь не превышают показатели, определенные Государственными санитарными нормами и правилами.
Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детальны анализ.
"Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня (в понедельник - ред.) до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ДСНС, МЗ, Госпродспоживслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской областных государственных администраций", - добавил он.
Напомним:
- 9 июня в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и позже в р. Рось.
- Полиция Винницкой области сообщала, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украденыс сельхозпредприятий Винницкой области.
- С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратилиработу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).
- Сообщалось, что в городе Умань запасаводы хватит на 3 суток, в Белой Церкви – на 1 сутки.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua