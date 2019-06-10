ДТП с химикатами: Вода в Белой Церкви пригодна для употребления - ДСНС

Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет, показатели качества в пределах допустимой нормы.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ДСНС, со ссылкой на слова заместителя директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.

Во время брифинга в понедельник он заявил, что, согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г. Белая Церковь не превышают показатели, определенные Государственными санитарными нормами и правилами.

Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детальны анализ.

"Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня (в понедельник - ред.) до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ДСНС, МЗ, Госпродспоживслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской областных государственных администраций", - добавил он.

Напомним: