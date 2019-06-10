ДТП с химикатами: Вода в Белой Церкви пригодна для употребления - ДСНС

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Понедельник, 10 июня 2019, 17:48

Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет, показатели качества в пределах допустимой нормы.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ДСНС, со ссылкой на слова заместителя директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.

Во время брифинга в понедельник он заявил, что, согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г. Белая Церковь не превышают показатели, определенные Государственными санитарными нормами и правилами.

Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детальны анализ.

"Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня (в понедельник - ред.) до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ДСНС, МЗ, Госпродспоживслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской областных государственных администраций", - добавил он.

Напомним:

  • 9 июня в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и позже в р. Рось.
  • Полиция Винницкой области сообщала, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украденыс сельхозпредприятий Винницкой области.
  • С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратилиработу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).
  • Сообщалось, что в городе Умань запасаводы хватит на 3 суток, в Белой Церкви – на 1 сутки.

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Темы: Белая Церковь вода авария


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