Під стінами АП влаштували акцію проти "капітуляції", стався конфлікт

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Понеділок, 10 червня 2019, 19:42
Ельдар Сарахман, УП

У понеділок ввечері на акції "Зупинимо капітуляцію" під Адміністрацією президента сталася штовханина.

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Як повідомляє кореспондент УП, кілька тисяч людей, серед яких ветерани, волонтери, блогери вийшли з плакатами "Ні капітуляції".

 

Люди обурені заявами голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

Під центральним входом до АП відбулась штовханина. Учасники акції хотіли повісили табличку "Адміністрація губернатора Малоросії", однак поліція її вирвала і порвала.

Після цього люди накинулися на поліцейського. У свою чергу, він говорить, що не дозволить символіці агресора висіти на держадміністрації.

 
Фото: Юрій Богданов

Перед цим люди вигукували "Шлюха, виходь". Основна вимога – "Ні капітуляції та реваншу проросійським силам в Україні". Час від часу учасники акції вигукують "Кучму геть!" та "Вова, в нас іде війна, зачекає шаурма".

 

"Нехай допустять ветеранів до формування дорожньої карти в Мінську, інакше це буде капітуляція", - говорять ініціатори акції.

Активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.

На сторінці акції в Facebook повідомляється, що метою є "введення в групу, що складає дорожню карту до Мінська, людей з ветеранів, що мають довіру у ветеранському оточенні, які б інформували про вимоги, що ставляться парламентерам в Мінську і обгрунтовували ті або інші рішення".

Станом на 19:50 учасники акції потроху розходяться.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • Однак пізніше Кучма пояснив, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.
  • Також повідомлялось, що ТКГ на засіданні в Мінську має обговорити пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької і Луганської областей.
  • Сам політик сказав, що Донбас не знаходиться в економічній блокаді.

Ельдар Сарахман, УП

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Теми: акції Адміністрація президента Мінські угоди


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