Під стінами АП влаштували акцію проти "капітуляції", стався конфлікт

У понеділок ввечері на акції "Зупинимо капітуляцію" під Адміністрацією президента сталася штовханина.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Як повідомляє кореспондент УП, кілька тисяч людей, серед яких ветерани, волонтери, блогери вийшли з плакатами "Ні капітуляції".

Люди обурені заявами голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

Під центральним входом до АП відбулась штовханина. Учасники акції хотіли повісили табличку "Адміністрація губернатора Малоросії", однак поліція її вирвала і порвала.

Після цього люди накинулися на поліцейського. У свою чергу, він говорить, що не дозволить символіці агресора висіти на держадміністрації.

Фото: Юрій Богданов

Перед цим люди вигукували "Шлюха, виходь". Основна вимога – "Ні капітуляції та реваншу проросійським силам в Україні". Час від часу учасники акції вигукують "Кучму геть!" та "Вова, в нас іде війна, зачекає шаурма".

"Нехай допустять ветеранів до формування дорожньої карти в Мінську, інакше це буде капітуляція", - говорять ініціатори акції.

Активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.

На сторінці акції в Facebook повідомляється, що метою є "введення в групу, що складає дорожню карту до Мінська, людей з ветеранів, що мають довіру у ветеранському оточенні, які б інформували про вимоги, що ставляться парламентерам в Мінську і обгрунтовували ті або інші рішення".

Станом на 19:50 учасники акції потроху розходяться.

Нагадаємо: