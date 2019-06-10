Под стенами АП устроили акцию против "капитуляции", произошел конфликт

В понедельник вечером на акции "Остановим капитуляцию" под Администрацией президента произошла потасовка.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Как сообщает корреспондент УП, несколько тысяч человек, среди которых ветераны, волонтеры, блогеры вышли с плакатами "Нет капитуляции".

Люди возмущены заявлениями главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

Под центральным входом в АП произошла потасовка. Участники акции хотели повесили табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция ее вырвала и порвала. После этого люди набросились на полицейского. В свою очередь, он говорит, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Перед этим люди выкрикивали "Шлюха, выходи". Основное требование - "Нет капитуляции и реваншу пророссийским силам в Украине". Время от времени участники акции выкрикивают "Кучму геть!".

"Пусть допустят ветеранов к формированию дорожной карты в Минске, иначе это будет капитуляция", - говорят инициаторы акции.

Активисты сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

На странице акции в Facebook сообщается, что целью является "введение в группу, которая составляет дорожную карту в Минск, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения".

По состоянию на 19:50 участники акции понемногу расходятся.

Напомним: