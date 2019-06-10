Под стенами АП устроили акцию против "капитуляции", произошел конфликт

4370 просмотров
Понедельник, 10 июня 2019, 19:42
Эльдар Сарахман, УП

В понедельник вечером на акции "Остановим капитуляцию" под Администрацией президента произошла потасовка.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Как сообщает корреспондент УП, несколько тысяч человек, среди которых ветераны, волонтеры, блогеры вышли с плакатами "Нет капитуляции".

 

Люди возмущены заявлениями главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

Под центральным входом в АП произошла потасовка. Участники акции хотели повесили табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция ее вырвала и порвала. После этого люди набросились на полицейского. В свою очередь, он говорит, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Перед этим люди выкрикивали "Шлюха, выходи". Основное требование - "Нет капитуляции и реваншу пророссийским силам в Украине". Время от времени участники акции выкрикивают "Кучму геть!".

 

"Пусть допустят ветеранов к формированию дорожной карты в Минске, иначе это будет капитуляция", - говорят инициаторы акции.

Активисты сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

На странице акции в Facebook сообщается, что целью является "введение в группу, которая составляет дорожную карту в Минск, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения".

По состоянию на 19:50 участники акции понемногу расходятся.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • Однако позже Кучма объяснил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.
  • Также сообщалось, что ТКГ на заседании в Минске должна обсудить предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Сам политик сказал, что Донбасс не находится в экономической блокаде.

Эльдар Сарахман, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: акции Администрация президента Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Шахтеры "Львовуголь" бастуют: перекрыли международную трассу 10 июня 2019, 14:38
В России задержан расследователь: журналисты пикетируют МВД РФ 7 июня 2019, 17:29
Под домом Порошенко жгли "дымовухи" и шины 6 июня 2019, 17:11
Все новости
Главные новости
Второй вояж Бойко и Медведчука в РФ: в ГПУ ответили на упрек Зеленского
Дела в отношении Минска: у Зеленского не понимают, чем руководствуется Луценко
Жена Онищенко поборется с мужем за кресло нардепа
Депутатов оценили на добропорядочность и выбрали 10 худших
Все новости
Образование

Как крутым учителям и классным школам найти друг друга

улыбнитесь!

Как это – быть папой? 13 веселых комиксов

безопасность

Разбили ртутный термометр. Что делать и куда отнести?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів