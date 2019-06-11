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Зеленский выступил с речью в Конституционном суде и покинул зал

Вторник, 11 июня 2019, 10:27
Зеленский выступил с речью в Конституционном суде и покинул зал

Президент Владимир Зеленский выступил с речью в Конституционном суде, где рассматривается конституционность его указа о роспуске парламента и заявил, что его юридическая позиция неоспорима и безупречна.

В своей речи Зеленский отметил, что впервые президент пришел в Конституционный суд, а не вызывает судей к себе и это свидетельствует о его уважении к ним и закону.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады отвечает обоим этим критериям", - заявил глава государства.

По его словам, о соответствии "духу закона" свидетельствует много факторов. В частности, граждане Украины не верят Раде и аплодируют решению о роспуске Рады.

"И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете. И, думаю, примите справедливое решение, за которое нам не будет стыдно и перед своим народом, и перед всей Украиной, и перед нашими детьми", - сказал Зеленский.

Он добавил, что его юридическая позиция "неоспорима и безупречна", что докажет его представитель в КС.

После этого Зеленский заявил, что покидает зал Конституционного суда, чтобы никто не говорил, что решение было принято под давлением.

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ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВерховная РадаКС
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