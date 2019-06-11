В АП пояснили, навіщо Баканову звання лейтенанта

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Вівторок, 11 червня 2019, 15:43

В Адміністрації президента Володимира Зеленського заявили, що звання лейтенанта першому заступнику глави СБУ Івану Баканову дали для того, щоб у нього був доступ до секретної інформації.

Про це 11 червня на брифінгу сказала речниця президента Юлія Мендель. 

"Звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких преференцій. Звання потрібне для того, щоб людина у правоохоронних органах мала доступ до важливої і секретної інформації. Цим пояснюється звання лейтенанта", - сказала Мендель.

"Це не високе звання і воно абсолютно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це те, що він повинен мати, аби у нього був доступ до потрібної інформації", - додала вона.

За словами заступника глави АП Руслана Рябошапки, питання не в званні, а в тому, щоб спрацював експеримент, коли людина не із системи, спробує реформувати спецслужбу.

Нагадаємо:

  • 11 червня стало відомо, що голова Служби безпеки Василь Грицак присвоїв військове звання лейтенант своєму першому заступнику Івану Баканову одночасно із прийняттям останнього на військову службу у СБУ.
  • 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
  • Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов буде виконувати його обов’язки.
  • ЗМІ повідомляли, що баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії та не перебував на військовому обліку.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Зеленський Адміністрація президента СБУ


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