В АП пояснили, навіщо Баканову звання лейтенанта

В Адміністрації президента Володимира Зеленського заявили, що звання лейтенанта першому заступнику глави СБУ Івану Баканову дали для того, щоб у нього був доступ до секретної інформації.

Про це 11 червня на брифінгу сказала речниця президента Юлія Мендель.

"Звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких преференцій. Звання потрібне для того, щоб людина у правоохоронних органах мала доступ до важливої і секретної інформації. Цим пояснюється звання лейтенанта", - сказала Мендель.

"Це не високе звання і воно абсолютно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це те, що він повинен мати, аби у нього був доступ до потрібної інформації", - додала вона.

За словами заступника глави АП Руслана Рябошапки, питання не в званні, а в тому, щоб спрацював експеримент, коли людина не із системи, спробує реформувати спецслужбу.

Нагадаємо: