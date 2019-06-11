В АП объяснили, зачем Баканову звание лейтенанта

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Вторник, 11 июня 2019, 15:43

В Администрации президента Владимира Зеленского заявили, что звание лейтенанта первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.

Об этом 11 июня на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких преференций. Звание нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к важной и секретной информации. Этим объясняется звание лейтенанта", - сказала Мендель.

"Это не высокое звание и оно абсолютно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь, чтобы у него был доступ к нужной информации", - добавила она.

По словам заместителя главы АП Руслана Рябошапки, вопрос не в звании, а в том, чтобы сработал эксперимент, когда человек не из системы, попытается реформировать спецслужбу.

Напомним:

  • 11 июня стало известно, что председатель Службы безопасности Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.
  • 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицакзаявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.
  • СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский Администрация президента СБУ


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