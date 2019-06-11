В АП объяснили, зачем Баканову звание лейтенанта

В Администрации президента Владимира Зеленского заявили, что звание лейтенанта первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.

Об этом 11 июня на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких преференций. Звание нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к важной и секретной информации. Этим объясняется звание лейтенанта", - сказала Мендель.

"Это не высокое звание и оно абсолютно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь, чтобы у него был доступ к нужной информации", - добавила она.

По словам заместителя главы АП Руслана Рябошапки, вопрос не в звании, а в том, чтобы сработал эксперимент, когда человек не из системы, попытается реформировать спецслужбу.

Напомним: