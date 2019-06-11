Роспуск Рады: Конституционный Суд завершил публичное слушание дела

Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.

Об этом около 18 часов 11 июня, сообщили председатель КС Наталья Шаптала.

"Конституционный Суд не завершил свою работу, он переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия и постановления решения по этому делу", – подчеркнула Шаптала.

Она добавила, что решение по делу будет опубликовано на официальном сайте суда.

На данный момент неизвестно, когда именно будет принято решение. Однако производство обозначено как неотложное, поэтому закон предусматривает месяц на его рассмотрение.

Заседание относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента длилось с перерывами, с 10 часов утра.

За это время в суде выступил сам глава государства, его представитель в КС Федор Вениславский, а также представители нардепов, которые пожаловались на решение президента и представитель Рады в КС Анатолий Селиванов.

Кроме собственных речей, они также отвечали на вопросы друг друга и судей.

Члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

Представитель ВР по просьбе судей пообещал, что постарается найти этот список.

Также судьи спрашивали представителя Зеленского о том, почему в указе отсутствует конкретные основания роспуска. Тот отметил, что законодательство не требует мотивировать указы президента.

Представитель Зеленского Вениславский, кроме того, говорил, что коалиция в Раде отсутствует с 29 марта 2016 года, и что об этом якобы заявляли и представители фракций, и предыдущий президент Петр Порошенко.

Вениславский утверждал, что коалиция не подавала кандидатуры на должности министров при формировании правительства Владимира Гройсмана и не поддержала большинством ни один законопроект, внесенный Кабмином. У Зеленского считают, что это свидетельствует об отсутствии коалиции.

В то же время, депутаты, которые считают указ президента неконституционным, говорили, что он нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.

Также Олег Куприенко из "Радикальной партии" утверждал, что даже после выхода из коалиции трех фракций (74 депутатов), там все равно осталась необходимое большинство (228 депутатов), потому что в состав коалиции входили также внефракционные нардепы.

В то же время, у Зеленского отрицают, что депутаты могут образовывать коалицию.

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